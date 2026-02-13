San Secondo, a “Il tè del giovedì” si parla di incontinenza urinaria

“Incontinenza urinaria : un problema solo femminile?” è il tema al centro dell’incontro “Il tè del giovedì”, l’iniziativa di educazione sanitaria, organizzata dall’Azienda Usl in collaborazione con i medici di famiglia della medicina di gruppo.

Il primo appuntamento dell’anno, è per il 19 febbraio, nella sala riunioni della Casa della Comunità di San Secondo, in piazza Martiri della libertà n. 24, con inizio alle 17. Interviene l’urologa dell’ospedale Maggiore di Parma Samanta Fornia.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: tel. 0521.371790.