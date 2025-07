San Secondo, anziana derubata in casa: denunciato un 40enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Secondo P.se, al termine di un’indagine complessa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un uomo di 40 anni, italiano e residente fuori regione, ritenuto il presunto responsabile di un furto avvenuto nell’abitazione di una donna di 80 anni di San Secondo.

Secondo quanto ricostruito durante le indagini, alcuni mesi fa l’anziana era uscita dal suo appartamento, lasciando la porta socchiusa, per controllare la cassetta delle lettere posta sul cancello d’ingresso. In quel momento, un uomo sceso da un’auto parcheggiata lì vicino si è avvicinato a lei. Con la scusa di conoscere il figlio, le ha chiesto se poteva recapitarle un pacco, affermando di aver perso il suo numero di cellulare. La donna, diffidente e non riconoscendo il visitatore, ha rifiutato. Improvvisamente, l’uomo le è passato accanto, si è introdotto nell’abitazione e ha richiuduto la porta alle sue spalle.

Spaventata, l’anziana ha iniziato a gridare allo sconosciuto di aprire subito la porta. Dopo alcuni minuti, l’intruso ha riaperto la porta, è fuggito di corsa risalendo sull’auto con cui era arrivato. Dall’interno dell’abitazione, la vittima si è accorta che mancavano una carta di credito e un libretto postale che aveva lasciato sul tavolo del soggiorno.

Il giorno successivo, l’anziana si è rivolta alla Stazione dei Carabinieri di San Secondo, dove ha sporto denuncia, raccontando quanto accaduto e fornendo una descrizione della persona e del veicolo utilizzato per la fuga. L’immediato blocco delle carte di credito e del libretto postale ha permesso di evitare che ignoti potessero effettuare prelievi o pagamenti fraudolenti.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine meticolosa, iniziando dal tracciamento degli spostamenti del veicolo utilizzato. Grazie all’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati sul territorio, sono riusciti a individuare una targa compatibile con il veicolo, in base a marca, colore e orari del reato. Ulteriori accertamenti hanno confermato che l’auto era intestata a una società di noleggio. I militari hanno quindi acquisito i contratti di locazione relativi al periodo di interesse, individuando chi aveva preso a noleggio il veicolo il giorno del furto: si tratta di un uomo di 40 anni, italiano, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, residente fuori regione.

Al termine dell’attività investigativa, e dopo aver raccolto elementi probatori sufficienti, il 40enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. È importante sottolineare che, allo stato, l’indagato è solamente un sospettato di reato, e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità giudiziaria nel corso dell’intero procedimento. La eventuale condanna definitiva potrà essere pronunciata solo al termine di un processo e nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.