San Secondo: sei provvedimenti di allontanamento dopo violenta rissa in un bar

La Polizia di Stato ha adottato sei provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti di altrettanti residenti del comune, in seguito a gravi episodi di violenza verificatisi la notte del 9 agosto 2025 al bar “Chiringuito” di via Ferrari.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intorno all’1:30 una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Fontanellato è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione di rissa in corso. All’arrivo dei militari, il personale sanitario del 118 prestava soccorso a un uomo con traumi al costato e agli arti superiori, successivamente giudicati guaribili in 25 giorni.

Le testimonianze raccolte e le querele presentate hanno confermato che i sei soggetti, per motivi futili, hanno aggredito la vittima accerchiandola e colpendola con calci, lanciandole anche della ghiaia prelevata dal parcheggio adiacente. Nel tentativo di sedare la lite, anche la figlia del titolare del locale è rimasta coinvolta, riportando lesioni guaribili in 5 giorni; inoltre, la sua autovettura è stata danneggiata.

I sei individui sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il reiterarsi di simili episodi, il Questore di Parma, su proposta dei Carabinieri di Fontanellato, ha disposto il divieto di accesso e stazionamento nell’area del bar e nelle vie limitrofe. La misura avrà validità di due anni a partire dalla notifica dei provvedimenti.