9 Ottobre 2025

San Secondo: sei provvedimenti di allontanamento dopo violenta rissa in un bar

La Polizia di Stato vieta l’accesso a sei persone coinvolte nei fatti del 9 agosto

di Tatiana Cogo

La Polizia di Stato ha adottato sei provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti di altrettanti residenti del comune, in seguito a gravi episodi di violenza verificatisi la notte del 9 agosto 2025 al bar “Chiringuito” di via Ferrari.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, intorno all’1:30 una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Fontanellato è intervenuta sul posto a seguito di una segnalazione di rissa in corso. All’arrivo dei militari, il personale sanitario del 118 prestava soccorso a un uomo con traumi al costato e agli arti superiori, successivamente giudicati guaribili in 25 giorni.

Le testimonianze raccolte e le querele presentate hanno confermato che i sei soggetti, per motivi futili, hanno aggredito la vittima accerchiandola e colpendola con calci, lanciandole anche della ghiaia prelevata dal parcheggio adiacente. Nel tentativo di sedare la lite, anche la figlia del titolare del locale è rimasta coinvolta, riportando lesioni guaribili in 5 giorni; inoltre, la sua autovettura è stata danneggiata.

I sei individui sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Per garantire la sicurezza pubblica e prevenire il reiterarsi di simili episodi, il Questore di Parma, su proposta dei Carabinieri di Fontanellato, ha disposto il divieto di accesso e stazionamento nell’area del bar e nelle vie limitrofe. La misura avrà validità di due anni a partire dalla notifica dei provvedimenti.

Leggi anche:

Atti osceni in luogo pubblico: denunciato 64enne con numerosi precedenti

Furto all’Esselunga ad aprile: rintracciati due sospetti grazie alle immagini di videosorveglianza

Polizia di Stato: weekend di controlli a Parma, allontanati tre stranieri molesti

Minacce con una bottiglia in un bar di Parma: scatta il Daspo urbano per un 48enne

Parma: arrestato 28enne violento in via San Leonardo, necessario il taser per fermarlo

Porto abusivo di armi e irregolarità: tre interventi della Polizia nel cuore della città

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

 

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it