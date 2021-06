San Secondo: una nuova illuminazione per la Rocca dei Rossi

Si è da poco concluso l’intervento che permesso di dare nuova luce alla facciata della Rocca dei Rossi, il complesso monumentale di San Secondo: dopo che il progetto redatto dalla ditta “Il dado” di Varano de’ Melegari in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale ha ottenuto parere favorevole da parte della Soprintendenza, si sono infatti svolti i lavori di posa dei 18 corpi illuminanti al LED, suddivisi su 4 pali, che hanno comportato una spesa complessiva di oltre 21mila euro.

“La Rocca è il simbolo del nostro Comune ed il principale monumento, con questo intervento andiamo a darle il valore che merita rendendola visibile anche nelle ore notturne e mettendola in contempo in sicurezza da vandali e balordi che approfittavano della scarsa illuminazione per le loro scorribande: ora la potremmo ammirare a qualsiasi ora del giorno e della notte” afferma l’assessore all’Ambiente e al decoro urbano Daniele Montagna, concludendo: “Voglio ringraziare l’Ufficio tecnico comunale per il prezioso lavoro svolto affinché questo importante progetto potesse essere realizzato”.