Quotidiano online di Parma

Sandro Campanini (Pd): “Parma è una città solida e apprezzata”

di Andrea Marsiletti

Dopo gli importanti risultati emersi dalle rilevazioni di Italia Oggi e Sole 24 ore, Parma si conferma una città solida e attrattiva anche rispetto all’incremento dei residenti.

Parma è considerata quindi da molte persone una città apprezzabile, ricca di opportunità e servizi, in cui venire a vivere per costruire il proprio futuro. E’ evidente che questo risultato è possibile grazie al contributo e all’impegno della cittadinanza e di tutte le realtà che operano nel tessuto cittadino, pubbliche, private – in particolare le imprese – e del terzo settore.

† Nessun grido, solo un respiro profondo… e nacque Gesù [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Da parte sua il Comune continua a implementare ambiti di fondamentale importanza – casa, sociale, scuola ma anche trasporti, cultura, aree verdi, sport – per supportare la vita dei parmigiani di oggi e di domani. Occorre quindi proseguire tutti assieme il percorso di rafforzamento del ruolo di Parma, contribuendo con idee e proposte che siano utili alla nostra città e al suo territorio.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito democratico in Consiglio comunale – Parma


Leggi anche:

Pd Parma: “Sconcertati per le molestie e violenze di un regista parmigiano su giovani donne”

Vincenzo Guida (Pd) sul sovraffollamento nel carcere di Parma: “Il Governo fa qualcosa?”

Campanini (Pd): “Il Sant’Ilario alternativo di Vignali è un’offesa alla città”

Arcidiacono e Conforti (Pd): “Sulla sanità la destra si agita a Parma ma resta muta a Roma”

Una bestemmia sfregia la targa della sede del Pd Oltretorrente

Boschini e Oluboyo (Pd): “Parma fa un balzo di 23 posizioni nella sicurezza sociale”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies