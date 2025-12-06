Sandro Campanini (Pd): “Parma è una città solida e apprezzata”

Dopo gli importanti risultati emersi dalle rilevazioni di Italia Oggi e Sole 24 ore, Parma si conferma una città solida e attrattiva anche rispetto all’incremento dei residenti.

Parma è considerata quindi da molte persone una città apprezzabile, ricca di opportunità e servizi, in cui venire a vivere per costruire il proprio futuro. E’ evidente che questo risultato è possibile grazie al contributo e all’impegno della cittadinanza e di tutte le realtà che operano nel tessuto cittadino, pubbliche, private – in particolare le imprese – e del terzo settore.

Da parte sua il Comune continua a implementare ambiti di fondamentale importanza – casa, sociale, scuola ma anche trasporti, cultura, aree verdi, sport – per supportare la vita dei parmigiani di oggi e di domani. Occorre quindi proseguire tutti assieme il percorso di rafforzamento del ruolo di Parma, contribuendo con idee e proposte che siano utili alla nostra città e al suo territorio.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito democratico in Consiglio comunale – Parma