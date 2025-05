Sandro Campanini (Pd): “Sfalci nei parchi, tutto regolare e nei tempi previsti”

Ci fa piacere che la consigliera Virginia Chiastra e Missione Parma riconoscano le attività di sfalcio in corso, ma per il resto farebbero bene a informarsi meglio prima di lanciarsi in dichiarazioni prive di fondamento. Le operazioni sono infatti iniziate in marzo e stanno procedendo regolarmente, tanto che il calendario degli interventi è costantemente aggiornato e consultabile nel sito web del Comune di Parma.

Che ci sia qualche segnalazione è segno di un’ attenzione per la città a cui il Comune presta il massimo ascolto, ma la situazione non è affatto quella descritta dalla Consigliera. Buttarla poi in polemica se si parla di meteo, vuol dire non sapere – o far finta di non sapere – che gli sfalci si possono fare solo in condizioni di tempo favorevole.

Le attività di manutenzione proseguono quindi secondo programma, nella consapevolezza da parte dell’Amministrazione del valore dei parchi e delle aree verdi e di quanto siano importanti per i nostri concittadini.

Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio Comunale