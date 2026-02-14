Sanità e Prevenzione: il progetto “Diabete in Comune” approda in Municipio a Parma

Si è compiuto oggi un passo decisivo per la sicurezza dei cittadini diabetici del territorio. Damiano Iulio, noto attivista per i diritti dei pazienti e collaboratore dell’AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete), è stato ricevuto presso la Residenza Municipale dal Vicesindaco di Parma, Lorenzo Lavagetto, e dal Consigliere Guatelli.

​L’incontro ha avuto come obiettivo la presentazione operativa del progetto “Diabete in Comune”, un’iniziativa di alto valore sociale già illustrata alla Camera dei Deputati e che gode dell’autorevole sostegno di Andrea Massari, Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna.

​Un primato emiliano-romagnolo

Il percorso di Iulio ha radici profonde e successi già consolidati. L’attivista ha infatti ricordato la fondamentale collaborazione avviata in passato con il consigliere regionale Pasquale Gerace. Grazie a quel lavoro sinergico, l’Emilia-Romagna è stata la prima Regione d’Italia a garantire il mantenimento gratuito dello spray salvavita, segnando un precedente storico a livello nazionale. Oggi, l’obiettivo è portare quella stessa efficienza all’interno delle mura comunali di Parma.

​I numeri della “Rivoluzione di Civiltà”

Durante il colloquio, Iulio ha esposto un’analisi economica che dimostra come la prevenzione sia l’unico vero strumento di sostenibilità per il sistema pubblico:

​”Ogni singola dose di Glucagone spray ha un costo di circa 90 euro”, ha spiegato Damiano Iulio. “Tuttavia, il suo impatto è straordinario: prevenire una crisi ipoglicemica grave e il conseguente ricovero d’urgenza permette di risparmiare alla collettività tra i 2.210 e i 3.410 euro per ogni singolo evento evitato. Non è solo una proposta sanitaria, è una rivoluzione di civiltà che mette in sicurezza scuole, impianti sportivi e uffici pubblici.”

​Sinergia Istituzionale tra Comune e Regione



Il confronto in Municipio rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che vede coinvolte le massime istituzioni locali e regionali. Grazie alla sponda garantita dal Consigliere Regionale Andrea Massari e all’eredità del lavoro svolto con Pasquale Gerace, il progetto punta a fare di Parma il modello d’eccellenza per tutta l’Emilia-Romagna.

L’Amministrazione comunale ha accolto con estremo interesse la proposta tecnica e la documentazione presentata dall’attivista Iulio e dall’AILD. Lavagetto e Guatelli hanno confermato la volontà di approfondire i passaggi necessari per integrare questo presidio salvavita nei punti strategici della città, rispondendo con pragmatismo a un bisogno concreto di migliaia di cittadini.