Sanità, Gerace (Pd): “Urgenti soluzioni per ripristinare guardia medica a Salsomaggiore”

Il consigliere del Pd Pasquale Gerace interroga la Giunta riguardo le criticità riscontrate nel servizio di guardia medica a Salsomaggiore Terme.

“Con l’aggravarsi della pandemia – ha spiegato il consigliere – molte professionalità sono state ‘dirottate’ in altri comparti della sanità pubblica regionale e di conseguenza si sono registrate delle difficoltà a mantenere fruibile il servizio. La situazione critica coinvolge anche il vicino comune di Fidenza, dove sono stati indirizzati i pazienti di Salsomaggiore”.

“I medici di medicina generale – ha aggiunto Gerace – vista la criticità si sono attivati per assicurare più del dovuto la presenza negli studi, per alleviare il sovraccarico lavorativo di tutti i servizi, ma la situazione produce indubbiamente un serio problema per la popolazione di due comuni così importanti del territorio regionale e che contano una popolazione residente complessiva di oltre 46mila abitanti”.

Gerace ha sollecitato un rapido intervento dell’esecutivo affinché si trovino situazioni rapide, anche in ragione della riacutizzazione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid.