Sanità, Occhi-Rainieri (Lega): “Attivare pronto soccorso pediatrico all’ospedale dei Bambini”

Potenziare l’ospedale dei Bambini di Parma strutturando al suo interno un pronto soccorso pediatrico che sia operativo sulle 24 ore.

Lo chiede la Lega con un’interrogazione, discussa in commissione Politiche per la salute e politiche sociali (presieduta da Ottavia Soncini), presentata da Emiliano Occhi (primo firmatario) e Fabio Rainieri.

“L’ospedale – rimarca Occhi in commissione – è un’eccellenza regionale e nazionale. Ai reparti di pediatria generale e d’urgenza, clinica pediatrica, chirurgia pediatrica, gastroenterologia pediatrica e neonatologia si è aggiunta la terapia intensiva pediatrica. Per poter migliorare ulteriormente i servizi offerti è necessaria anche la creazione di un pronto soccorso pediatrico, attualmente è presente solo un punto di accesso, non un vero e proprio presidio di urgenza”. Il consigliere leghista spiega che “la struttura potrebbe essere di grande supporto ai pediatri di base”.

La risposta in commissione dell’assessore regionale Raffaele Donini: “Una struttura per noi strategica, il trend sul ricorso ai servizi di questo ospedale è in crescita, anche nelle ore notturne, previsto un team di risposta rapida in grado di rispondere alle emergenze, abbiamo programmato un potenziamento degli organici per avere un punto di guardia di pediatria specializzato sulle 24 ore”.