Sanità Parma, Bocchi (FdI): “Verificare se il nuovo direttore sanitario dell’Ausl abbia tutti i titoli per ricoprire l’incarico”

Verificare se il nuovo direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma abbia tutti i titoli per ricoprire l’incarico.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Priamo Bocchi (FdI) che ricorda come “il 19 novembre 2025 scorso si è dimesso l’allora direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e la medesima Azienda ha conferito a titolo gratuito l’incarico di Direttore Sanitario ad interim per il periodo tra il primo dicembre 2025 e il 30 novembre 2026: per ricoprire questo tipo di incarico è necessario risultare inseriti nell’elenco regionale degli idonei, aggiornato periodicamente, ma il professionista individuato per l’incarico ad interim non risulterebbe inserito nell’elenco regionale degli idonei aggiornato alla data del 25 febbraio 2025. Nella stessa delibera viene altresì autorizzata una somma massima di 7.000 euro, erogabile come rimborso di spese sostenute e debitamente documentate”.

Da qui l’atto per chiedere alla giunta se il direttore sanitario ad interim dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma risulti formalmente inserito nell’elenco regionale degli idonei alla copertura dell’incarico di Direttore Sanitario e, in caso affermativo, da quale aggiornamento dell’elenco risulti la sua presenza e, qualora tale iscrizione non sussista, se si ritenga la nomina conforme alla normativa vigente. FdI vuole inoltre sapere a quale periodo temporale si riferisce il limite massimo di 7.000 euro previsto per i rimborsi spese, ovvero se su base annuale o mensile oppure secondo altre modalità.

Bocchi chiede inoltre perché si sia ritenuto opportuno nominare un medico in quiescenza, nonostante la disponibilità di figure attive nel sistema sanitario regionale e se siano state valutate soluzioni interne.