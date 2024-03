Sanità Parma. Rainieri (Lega): “Garantire piena operatività al Cau di Fornovo Taro”

Il Centro assistenza e urgenza non è ancora stato trasferito nella sede definitiva individuata dall’Ausl. Il consigliere chiede tempi certi, anche in considerazione del fatto che a Fornovo Taro non è più operativo il servizio di automedica.

Il Cau (Centro di assistenza e urgenza) di Fornovo Taro, in provincia di Parma, non è ancora stato trasferito nella struttura individuata come sede definitiva e il consigliere Fabio Rainieri (Lega) chiede alla giunta, con un atto ispettivo, di chiarirne le motivazioni.

“Dal 15 gennaio il Cau di Fornovo Taro è operativo nella sede dell’Assistenza pubblica Croce verde nelle ore notturne, dalle 20 alle 8, e per tutte le 24 ore nei giorni festivi -spiega il consigliere-. Al momento della sua apertura, l’Ausl di Parma aveva previsto il suo trasferimento, nella sede definitiva all’interno della struttura adiacente a quella temporanea, entro il mese di febbraio. Ad oggi, tuttavia, tale trasferimento non è ancora stato effettuato”.

Secondo le comunicazioni dell’Ausl -evidenzia Rainieri- “il Cau, nella sua sede definitiva, avrebbe dovuto essere operativo sulle 24 ore e sette giorni su sette. Da alcuni mesi, inoltre, non è più operativo a Fornovo Taro il servizio di automedica che, nelle rassicurazioni date, avrebbe dovuto essere surrogato dalla piena efficienza del nuovo Cau”.

Il consigliere, pertanto, intende conoscere i tempi entro i quali il trasferimento del Cau nella nuova sede diverrà effettivo, affinché ne sia garantita la piena operatività.