Sanità, Vignali (FI): “Chiarezza su assenza sistemi di navigazione aggiornati sui mezzi del 118”

Presentata un’interrogazione per far luce su alcune problematiche segnalate dagli operatori dei mezzi di soccorso

La giunta riferisca in merito alla mancata dotazione sui mezzi di soccorso del 118 di sistemi di cartografia e navigazione certificati, aggiornati e integrati con il sistema 118net. La richiesta arriva da Pietro Vignali (Forza Italia) che ha presentato un’interrogazione per conoscere i motivi di questa carenza e se, quando e come si intenda provvedere.

“Secondo quanto riferito da operatori del 118 -ha spiegato il consigliere- i mezzi di soccorso stradali di tale servizio in tutta l’Emilia-Romagna non avrebbero in dotazione sistemi di cartografia e navigazione certificati, aggiornati e integrati con il sistema 118net.

Il personale opererebbe per mezzo di mappe statiche del computer di bordo disponibili unicamente se sotto copertura dati dei telefoni cellulari e non usufruirebbero di un’interfaccia tra il gestionale della centrale operativa e un sistema navigabile digitale. In molti casi sarebbero costretti a usare applicazioni di navigazione dei propri cellulari, suscettibili di errori nell’individuazione dei numeri civici”.

“In questa situazione -ha proseguito il consigliere- ricadrebbe sugli stessi operatori anche la responsabilità di errori sui percorsi e conseguenti ritardi non dovuti alla loro oggettiva negligenza o imperizia. In altre Regioni italiane sarebbero invece operative soluzioni integrate e interoperabili fra centrale 118, mappe e Gps di bordo”.

Da qui l’atto ispettivo per fare chiarezza sulla situazione.