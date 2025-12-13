Santa Lucia, prima tappa all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”

E’ una Santa Lucia carica di doni quella che è passata all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” per lasciare un regalo ai piccoli pazienti ricoverati. I regali sono stati offerti da Fondazione Cariparma e presi in consegna con cura dal personale sanitario e dalle coordinatrici infermieristiche tra le quali Maria Luisa Zou dell’Oncoematologia, Claudia Marcatili del Week hospital pediatrico, Giuseppina Nicosia della Pediatria generale e d’urgenza, Mara Cauli della Neonatologia, Barnaba Esposito della Pediatria degenza con le operatrici di Giocamico.

Il ringraziamento a Fondazione Cariparma e alle istituzioni “che ancora una volta dimostrano come è grande il cuore di Parma” è arrivato dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario Ausl Parma Anselmo Campagna, che ha sottolineato l’importanza di questo momento per dimostrare vicinanza ai professionisti e ai bambini e alle loro famiglie che si trovano a vivere un periodo in ospedale.

Alla consegna dei regali erano presenti il vescovo di Parma Enrico Solmi, il presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani, il rettore dell’Università di Parma Paolo Martelli, il sindaco di Parma Michele Guerra con l’assessora alla scuola Caterina Bonetti, il vicepresidente della Provincia Daniele Friggeri.

Ai ringraziamenti della direzione aziendale si sono uniti quelli di tutto il personale con il direttore assistenziale Dario Cremonesi e i direttori delle strutture di cura dell’Ospedale dei bambini tra cui Patrizia Bertolini dell’Oncoematologia, Serafina Perrone della Neonatologia, Icilio Dodi della Pediatria Generale e d’urgenza, Pierpacifico Gismondi responsabile Week Hospital dipartimentale, Susanna Esposito della Clinica pediatrica e Bertrand Tchana della Cardiologia Pediatrica.

Nell’occasione l’associazione Noi per Loro, con la presidente Nella Capretti, ha consegnato ai pazienti dell’Oncoematologia pediatrica e ai ragazzi ricoverati più grandi un buono acquisto da utilizzare nei negozi che sostengono l’iniziativa.