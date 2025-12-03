Quotidiano online di Parma

“Sant’Ilario dei quartieri”, il coordinamento deluso: “Il sindaco ci attacca anziché ascoltarci”

di AndreaMarsiletti2

Il Coordinamento delle Nove Associazioni di Quartiere esprime “forte stupore e rammarico” per le dichiarazioni del sindaco Michele Guerra riguardo all’iniziativa “Sant’Ilario dei quartieri”, in programma il prossimo 12 gennaio. Secondo i promotori, il tono “scomposto e ingiustificatamente veemente” utilizzato dal primo cittadino nel criticare l’evento rappresenta un segnale preoccupante nel rapporto tra l’amministrazione e le realtà civiche che operano sul territorio”.

Guerra sul Sant’Ilario di Vignali: “Vuole monopolizzare anche ciò che è della città da decenni. Andrà a Tommaso Ghirardi? È finito il loro tempo”

Siamo rimasti colpiti dal modo in cui il sindaco ha scelto di attaccare una semplice iniziativa di partecipazione, costruita dal basso e con finalità inclusive – si legge nella nota del Coordinamento –. Una reazione che non fa altro che confermare una percezione che purtroppo abbiamo da tempo: questa amministrazione sembra allergica al confronto con le realtà dei quartieri, quelle stesse realtà che ogni giorno si battono per rendere Parma una città più vivibile e più coesa”. Le associazioni ricordano come il loro lavoro quotidiano sia da anni orientato all’ascolto dei residenti e alla cura degli spazi comuni. “Non ci stupiamo più di tanto della risposta del sindaco – continua il comunicato –. La sensazione di essere trascurati la viviamo quotidianamente: basta guardare come vengano sistematicamente ignorate segnalazioni su problemi molto concreti, dal tema della sicurezza a quello del decoro urbano, fino alla manutenzione delle aree verdi e alla gestione degli spazi pubblici”.

† L’anima nelle religioni, quattro sguardi su un mistero che ci supera (di Andrea Marsiletti)

Secondo il Coordinamento, il distacco dell’amministrazione dai territori starebbe generando “una frattura sempre più evidente” tra istituzioni e cittadini. Le associazioni dichiarano di aver scelto di organizzare “Sant’Ilario dei quartieri” proprio per provare a ricucire quel rapporto, creando un momento di festa, riflessione e partecipazione attiva, aperto a tutti e non connotato politicamente. “Nel nostro piccolo cerchiamo di invertire la tendenza – spiegano –. L’iniziativa del 12 gennaio vuole dare spazio alle energie positive delle comunità, offrire un’occasione di dialogo e valorizzare le competenze che ogni giorno i volontari mettono a disposizione della città. Ci saremmo aspettati che il Comune accogliesse questo sforzo con attenzione e, magari, con un minimo di supporto istituzionale. Invece ci siamo trovati di fronte a un attacco che riteniamo immotivato e ingeneroso”.

Nonostante le polemiche, le associazioni ribadiscono la loro disponibilità al confronto e alla collaborazione. “Continueremo a lavorare nei quartieri con spirito costruttivo, perché crediamo che la partecipazione civica sia un patrimonio da difendere. Il nostro impegno è e resta rivolto esclusivamente al bene della città. Auspichiamo che l’amministrazione voglia considerare queste energie non come un problema, ma come una risorsa da valorizzare”.Il Coordinamento conclude rinnovando l’invito a cittadini e istituzioni a partecipare all’appuntamento del 12 gennaio, “un’occasione per dimostrare che Parma è una comunità viva, attenta e capace di unirsi anche quando le opinioni divergono”.


