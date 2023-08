Sospesa l’attività di un bar di Fidenza, mancava la valutazione dei rischi

I carabinieri della Stazione di Fidenza, nell’ambito dei consueti controlli congiunti con i carabinieri dei reparti speciali della Provincia di Parma, hanno svolto una serie di verifiche finalizzate ad accertare il rispetto delle normative sulle complesse ma fondamentali discipline del lavoro e antinfortunistica.

Nei giorni scorsi infatti, i carabinieri della Stazione di Fidenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Parma, hanno svolto numerosi accessi a ditte, cantieri ed esercizi commerciali della giurisdizione.

Durante l’importante attività ispettiva svolta, mirata alla tutela dei lavoratori per prevenire situazioni di sfruttamento e accertare l’uso dei dispositivi di protezione per incrementare la sicurezza e prevenire i rischi di incedenti, i carabinieri hanno riscontrato in un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande gestito da cittadini di nazionalità cinese la mancata redazione del Documento Valutazione Rischi dei lavoratori, che ha comportato sanzioni penali e amministrative per complessivi euro 4.500 circa.

All’esercizio pubblico è stata imposta, a norma di legge, la sospensione delle attività.