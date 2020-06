Saponara (Lega): “Il sostegno alle scuole paritarie è sostegno future generazioni”

“Questo governo sempre più distante dalla realtà, ascolti la voce delle scuole paritarie, dei suoi insegnanti e dei suoi alunni, che oggi in piazza a Roma hanno protestato con un flash mob, rivendicando la giusta attenzione, fondi adeguati, misure concrete, che disincaglino le scuole paritarie dalle secche in cui l’incapacità del ministro e dell’esecutivo le ha gettate. Dodicimila istituti che accolgono quasi novecentomila studenti e centosessantamila dipendenti: la Lega non lascerà soli quanti scelgono una scuola libera, moderna che forma le prossime generazioni senza chiedere regali e che non può cadere sotto i colpi di una maggioranza irresponsabile”.

Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura, che ha partecipato alla protesta davanti Montecitorio.