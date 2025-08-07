Sapori tradizionali e musica sotto le stelle: San Secondo accende la 68ª Fiera d’Agosto

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate parmense: la Fiera d’Agosto di San Secondo Parmense, giunta alla sua 68ª edizione, promette di incantare ancora una volta con i sapori autentici del territorio, il calore della tradizione e un ricchissimo programma di eventi.

Dal 29 agosto al 2 settembre, il borgo della Bassa si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove protagonisti assoluti saranno la Spalla Cotta di San Secondo e il vino Fortanina, eccellenze enogastronomiche locali che fanno da filo conduttore a cinque giorni di gusto e divertimento.

La festa prenderà il via venerdì 29 agosto alle 19 con l’inaugurazione del Luna Park, da sempre cuore pulsante della fiera, tra luci, attrazioni e profumo di zucchero filato. Numerosi saranno i punti ristoro, i bar e gli stand gastronomici, pronti a deliziare i visitatori con piatti tipici, cocktail e aperitivi.

Non solo cucina: la Fiera d’Agosto offrirà un programma musicale variegato, tra concerti dal vivo, dj-set, boogie woogie, cantautorato, rock e blues. Da non perdere il tributo a Cesare Cremonini, che regalerà un viaggio musicale tra i successi del celebre artista bolognese.

Nel weekend, via Roma e via Garibaldi ospiteranno un animato mercato dell’artigianato e degli ambulanti, con lo street market curato da BieBi Eventi, esposizioni di antichi mestieri e prodotti locali.

Spazio anche alla cultura e alle famiglie: i bambini potranno partecipare ai laboratori creativi organizzati da Circolarmente, mentre adulti e curiosi potranno visitare la mostra pittorica collettiva “La Rocca dei Colori. Emozioni, quadri e soqquadri alla Corte dei Rossi” allestita nelle sale della Rocca. Inoltre, saranno disponibili visite guidate per scoprire la storia e le meraviglie artistiche di San Secondo.

Organizzata con il patrocinio del Comune, la Fiera d’Agosto si conferma anche nel 2025 come un evento di comunità, capace di unire tradizione, sapori e spettacolo. Un appuntamento da non perdere per salutare l’estate con gusto, musica e convivialità.