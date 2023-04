Sarà in concorso al Festival di Cannes “Rapito”, l’ultimo film di Marco Bellocchio con scene girate anche a Roccabianca

Lo annuncia la pagina facebook dell’Emilia-Romagna Film Commission: l’ultimo film di Marco Bellocchio, dal titolo “Rapito”, con importanti passaggi girati anche in provincia di Parma (segnatamente a Roccabianca), parteciperà al Festival di Cannes:

“Condividiamo con gioia la notizia che Marco Bellocchio sarà in concorso al Festival de Cannes con il film 𝗥𝗔𝗣𝗜𝗧𝗢 (ex La conversione). È la prima volta che un’opera da noi sostenuta concorre per la Palma d’Oro e siamo davvero felici che questa grande emozione sia oggi possibile grazie a un cineasta della nostra terra.

A maggio la storia di Edgardo Mortara – il bambino ebreo bolognese che nel 1858 fu strappato alla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX – tornerà a far riflettere l’opinione pubblica internazionale come successe allora, con una narrazione importante che in Emilia-Romagna ha trovato realizzazione a Roccabianca (PR), Modena e Bologna.

Le nostre congratulazioni per questo eccellente risultato vanno al Maestro Bellocchio, a Beppe Caschetto e Simone Gattoni che lo hanno prodotto rispettivamente per #IBCmovie e Kavac Film, unitamente a Rai Cinema, ai coproduttori internazionali di Ad Vitam Production (Francia) e The Match Factory (Germania) e, naturalmente, a tutto il cast artistico e tecnico.

Il film sarà nelle sale il prossimo 25 maggio grazie a 01Distribution”.