Sascha Britschgi è gialloblu

Parma Calcio annuncia che Sascha Britschgi è stato acquistato a titolo definitivo dal Fussball Club Luzern e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. (foto: parmacalcio1913.com)

Un talento nato e cresciuto nel Fussball Club Luzern, dalle grandi doti fisiche e tecniche: un esterno destro veloce e abile con il pallone. Ad appena 18 anni, Sascha ha debuttato nella Super League, nella vittoria contro il Grasshoppers.

Con la maglia della Nazionale svizzera, ha raccolto tre presenze, suddivise fra U16 e U19.