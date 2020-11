Schiamazzi notturni in Vicolo Santa Maria e violazione del D.P.C.M.: multate quattro persone

Nel corso dei programmati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati e alla vigilanza sul rispetto della normativa anti-covid, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta nella nottata di sabato nella zona di Vicolo Santa Maria dalla quale erano stati segnalati provenire schiamazzi.

Giunti sul posto intorno alle ore 00.30 gli Agenti hanno proceduto al controllo di quattro stranieri trattenutisi in loco fino ad orario non consentito per la permanenza sulla pubblica via.

I quattro hanno accampato giustificazioni poco credibili, e considerati anche i precedenti di polizia nonchè l’assoluta mancanza di una ragionevole giustificazione per la loro presenza in loco e la tarda ora notturna, i quattro sono stati sanzionati ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 per aver violato il divieto di mobilità in orario notturno di cui al vigente D.P.C.M.

Questura di Parma