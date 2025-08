Schianto a Vigatto, donna intrappolata nell’auto: liberata dai Vigili del Fuoco

Grave incidente stradale questa mattina, attorno alle 10:50, in strada Martinella a Vigatto, all’altezza del civico 305. Coinvolte due auto: una Dacia blu e una Ford grigia, entrambe guidate da donne.

Ad avere la peggio è stata la giovane conducente della Dacia, rimasta incastrata nell’abitacolo. Vigile ma ferita, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla. L’altra donna, alla guida della Ford, è invece riuscita a uscire autonomamente dal veicolo.

A dare l’allarme alcuni residenti della zona, richiamati dal forte boato dello scontro frontale. Sebbene non abbiano assistito direttamente all’incidente, sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, tranquillizzare le due donne e mettere in sicurezza la strada posizionando i segnali di pericolo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 – un’automedica e due ambulanze – insieme alla Polizia Locale, a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto in una semicurva cieca.

Entrambe le donne sono state trasportate al Pronto Soccorso per accertamenti.

Il tratto di strada in questione, sebbene all’interno del centro abitato, è da tempo segnalato dai cittadini come particolarmente pericoloso. Più volte è stata richiesta al Comune l’installazione di dossi o altri dispositivi per limitare la velocità dei veicoli in transito, ma senza risultati concreti.

Tatiana Cogo