Sciopero alla BRT dell’interporto per la reintegrazione di 12 lavoratori

Dalla mattina di oggi, 7 maggio, è in corso uno sciopero alla BRT presso l’interporto di Parma (CEPIM). La protesta nasce dal rifiuto dell’azienda di dare seguito a una sentenza del tribunale che dispone la reinternalizzazione di 12 lavoratori come driver. Una decisione chiara della magistratura, che l’azienda sta ignorando, scegliendo invece lo scontro con chi ogni giorno garantisce il funzionamento della filiera.

Ma non basta: a far salire ulteriormente la tensione è il licenziamento, ingiusto e illegittimo, di un lavoratore. Un attacco grave, che ha suscitato una forte reazione di solidarietà da parte dei colleghi, scesi in protesta determinati a non lasciare solo nessuno.

I lavoratori non si fermeranno finché BRT non rispetterà le decisioni del tribunale e non farà marcia indietro sul licenziamento. La lotta continua, perché tocca uno, tocca tutti.

Ufficio Stampa USB