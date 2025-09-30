Sciopero generale del 3 ottobre 2025: Parma e provincia tra disagi e solidarietà

Il 2 e il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private dall’associazione sindacale Sindacato Intercategoriale Cobas.

I possibili disagi riguardano i trasporti, le scuole, la sanità e i servizi pubblici.

La protesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla situazione in Palestina, in particolare nella Striscia di Gaza. Le motivazioni dello sciopero includono la richiesta di cessazione immediata delle operazioni militari israeliane, la fine dell’embargo e il blocco delle forniture di armi e merci verso Israele

Nel settore ferroviario, l’agitazione è fissata dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre e coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Per il trasporto su rotaia, sono previste fasce orarie di garanzia (nelle ore mattutine 6–9 e serali 18–21) nei giorni feriali per il servizio regionale.

Lo sciopero può comportare cancellazioni, cambi di orario o modifiche ai servizi anche prima dell’effettivo inizio o dopo la sua conclusione, secondo quanto indicato dalle aziende ferroviarie.

Anche il servizio di trasporto pubblico locale (TEP) potrebbe subire interruzioni. Sebbene non siano stati comunicati dettagli specifici, in passato l’azienda ha garantito un servizio minimo in alcune fasce orarie. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sul sito ufficiale dell’azienda di trasporto locale.

In ambito sanitario le direzioni generali dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma hanno informato che il 3 ottobre si potrebbero verificare disagi nella consueta attività. Saranno garantiti i servizi sanitari urgenti e potranno essere riprenotate le prestazioni non erogate a causa dello sciopero con i consueti canali (Cup, farmacie, numero verde, Fse, punti di accoglienza/accettazione). La ricetta della prestazione non erogata rimane valida e utilizzabile per la prenotazione.

Anche le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Parma potrebbero essere interessate dallo sciopero. Alcuni istituti hanno già comunicato l’adesione alla protesta, con possibili disagi nell’erogazione dei servizi educativi. Si consiglia a genitori e studenti di consultare le comunicazioni ufficiali delle singole scuole per informazioni dettagliate.

Inoltre, il 3 ottobre è prevista un’adesione allo sciopero anche nel settore postale.