Scippa una collana da 10 mila euro con la truffa dell’abbraccio: denunciata una ragazza

Nella giornata di ieri, al termine dell’attività d’indagine i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato per furto una 20enne rumena residente a Perugia e gravata da diversi precedenti di polizia. Il furto con destrezza con la “tecnica dell’abbraccio” di cui si è resa protagonista è avvenuto il 25 maggio quando al numero d’emergenza 112 un 56enne residente a Parma ha richiesto l’intervento, in Piazza Volta, di una pattuglia in quanto poco prima gli era stata sottratta una collana d’oro con diamanti del valore di circa 10 mila euro. L’uomo, ai militari giunti sul posto, ha raccontato di aver conosciuto, giorni prima, una ragazza su una chat e dopo diversi messaggi e conversazioni telefoniche, hanno deciso di incontrarsi.

Il 25 è il giorno concordato ed effettivamente i due si vedono nel pomeriggio trascorrendo insieme la giornata fino all’ora di cena. Di ritorno verso l’autovettura, il malcapitato si accorge di non avere più la collana e chiede alla ragazza di poter controllare le tasche dei pantaloni in quanto ha il forte sospetto che potesse essere stata lei, in un momento di intimità, a sottrarla. La ragazza, scoperta, scappa a piedi in direzione di Viale Rustici facendo perdere le proprie tracce. A seguito della denuncia i Carabinieri della Stazione, dal numero di telefono utilizzato per intrattenere le conversazioni con l’uomo, hanno scoperto le generalità della ragazza. Recuperata la fotografia e formato un fascicolo fotografico, con effigi di giovani identiche per peculiarità all’interessata, viene sottoposto alla visione del 56enne che riconosce la 20enne rumena. La stessa è stata denunciata per furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma