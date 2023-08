Scoppia un incendio in una struttura per disabili e anziani a Parma, un morto e undici feriti. Il cordoglio del sindaco Guerra

All’alba di questa mattina è scoppiato un incendio una struttura “Casa di Arianna” per anziani e disabili in viale Tanara a Parma.

Una persona è morta e sono undici i ricoverati in Ospedale per intossicazione, alcuni in gravi condizioni.

La struttura è stata evacuata.

Pronto l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze.

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio, che dalle prime parziali informazioni sarebbe partito dal piano terra.

“All’alba di questa mattina è divampato un incendio in una palazzina all’interno di un complesso di strutture che accoglie persone con fragilità e disabilità in via Tanara, a Parma. Undici persone sono ricoverate e una, purtroppo, ha perso la vita. Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l’intossicazione da fumi.

La palazzina in questione era di proprietà e di gestione privata.

Stiamo lavorando perché rimanga garantita l’assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell’incendio e le sue cause.”

Lo scrive il sindaco Guerra sulla sua pagina Facebook.