Screening del tumore al polmone: l’Università di Parma nel progetto europeo “SOLACE”

Si chiama SOLACE, ed è un progetto europeo nato per definire linee guida per l’implementazione dei programmi di screening del tumore del polmone.

Il tumore del polmone è una delle principali cause di morte a livello mondiale: grazie a interventi di diagnosi precoce con la TAC del torace a bassa dose di radiazioni ionizzanti è possibile ridurne la mortalità, individuando forme precoci di tumore. In questo modo, sinergicamente con interventi di riduzione dell’abitudine tabagica, è possibile migliorare la sopravvivenza per soggetti affetti da questa importante patologia oncologica. Dopo un’intensa attività di ricerca scientifica, che ha coinvolto numerosissimi Paesi a livello mondiale (con un importante ruolo per l’Italia), il passaggio successivo è identificare una strategia per implementare il percorso di screening del tumore del polmone all’interno dei sistemi sanitari nazionali.

In questo percorso si inserisce SOLACE, progetto, co-finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma EU4HEALTH e coordinato da The European Institute for Biomedical Imaging Research (EIBIR), a cui partecipa attivamente l’Università di Parma. Nicola Sverzellati, professore ordinario di Diagnostica per Immagini all’Università di Parma, e i suoi collaboratori Gianluca Milanese e Roberta Eufrasia Ledda, ricercatore e ricercatrice al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, faranno parte di un gruppo di 34 realtà internazionali, tra istituzioni accademiche, di ricerca, ospedali universitari, autorità di salute nazionali, organizzazioni e associazioni di pazienti e di professionisti della salute, impegnate insieme per produrre linee guida chiare, concise e pratiche per l’implementazione di programmi di screening.

Nei prossimi mesi il consorzio SOLACE sarà attivo in almeno 10 programmi di screening del tumore del polmone in Europa.

La prima fase del progetto ha l’obiettivo di definire l’organizzazione del processo di arruolamento dei soggetti, che a Parma, con il coordinamento dell’Ateneo, è previsto per settembre – ottobre 2023.

Tra gli obiettivi di SOLACE:

facilitare e supportare l’implementazione di programmi strutturati di screening del tumore del polmone con TAC a bassa dose di radiazioni ionizzanti in Europa

migliorare la qualità dello screening del tumore del polmone in tutta Europa

migliorare l’accessibilità, l’equilibrio tra benefici e rischi e l’efficacia in termini di costi dei programmi di screening del tumore del polmone

riunire, per la prima volta, tutte le principali parti interessate necessarie per progettare, pianificare e implementare programmi di screening del tumore del polmone negli Stati membri su base sostenibile.

Info: https://europeanlung.org/solace/