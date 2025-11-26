Scritture d’Acqua, trent’anni di storie liquide: al via il 27 novembre l’edizione 2025

A Parma torna una delle manifestazioni culturali più longeve e originali dedicate al rapporto tra l’uomo e l’acqua. “Scritture d’acqua” celebra la sua XXX edizione con un programma fitto e multidisciplinare, che dal 27 novembre al 14 dicembre intreccia poesia, divulgazione scientifica, arte, musica, gastronomia, ricerca tecnologica e riflessioni civiche. Un viaggio nelle infinite forme – materiali e simboliche – dell’elemento da cui nasce la vita.

Si parte il 27 novembre alla Biblioteca Civica con Scrosci d’acqua. Raduno poetico, a cura di Giancarlo Baroni, che riunisce le voci di Adriano Engelbrecht, Alberto Padovani ed Emanuela Rizzo. Il 30 novembre il Museo Cinese apre invece a un pomeriggio di Geografie sentimentali: conversazioni inusuali tra astrofisica, letteratura, teatro e design. Dal quesito cosmico C’è acqua su Marte? dell’astrofisico Roberto Orosei ai racconti di Guido Conti sulla “Polinesia padana”, fino alla riflessione artistica di Paola De Crescenzo e al progetto umanitario “Kanguro” presentato da Valerio Vinaccia.

Dicembre: il cuore pulsante della rassegna

Il Museo Cinese torna protagonista dal 7 dicembre con tre momenti dedicati all’acqua come lente sulle identità geografiche e culturali: La mia Russia con la politologa Mara Morini, La mia Cuba con lo scrittore Davide Barilli e La mia Inghilterra con il manager musicale Paul Sears. Il 14 dicembre si prosegue con La mia Africa di Andrea Chiesi, il racconto Lago Santo, mio luogo letterario di Valerio Varesi, i Linguaggi sommersi di Buzzoni e Provinciali e un’interrogazione sportiva e filosofica di Remo Gandolfi: “Il calcio è prosa o poesia?”.

Divagazioni serie e temi civici

La rassegna esce poi in città per affrontare questioni cruciali. Il 3 dicembre alla Libreria Chourmo un Aperilibro interroga il ruolo dei social con gli autori de I commentatori della domenica. Il 9 dicembre l’Oratorio Novo ospita una discussione pubblica sulla crisi della sanità, a partire dal pamphlet di Piersergio Serventi.

Il 10 dicembre è la volta di L’acqua che cura: un dialogo tra ricerca scientifica, turismo e promozione del benessere che unisce Parma “città termale” e Rimini “capitale balneare”. L’incontro sarà trasmesso anche in live streaming.

Tecnologia e ambiente: l’acqua del futuro

Il 2 dicembre l’Oratorio Novo accoglie Acqua intelligente, un pomeriggio dedicato a modelli avanzati di gestione idrica, energie rinnovabili, intelligenza artificiale applicata alle alluvioni e una preview della mostra Giro del mondo nel cannocchiale, che aprirà in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2026.

Dal 6 dicembre il sito della manifestazione ospiterà Acqua preziosa & risparmiosa, un viaggio nella comunicazione pubblicitaria dell’acqua. Il 5 dicembre, in collaborazione con il Corso di Giornalismo dell’Università di Parma, andrà in scena il contest Un tuffo nella pubblicità, dedicato a video e mini-campagne.

Degustazioni, musica e racconti di pianura

Come da tradizione, la parte conviviale fa da contrappunto al programma culturale: serata cubana il 2 dicembre, La notte dei galleggianti il 4 dicembre in diversi locali della provincia, tra anolini, brodi e memorie culinarie.

Il 4 dicembre alle 20 la Corale Verdi ospita Pianura. Voci nella nebbia, spettacolo con Mara Munerati e il musicista Giovanni Bertelli: un’immersione sonora e narrativa nella Bassa.

Organizzata da Eureka – Cultura e innovazione, la manifestazione si avvale del patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Parma e della collaborazione di enti culturali, accademici e associazioni del territorio. A sostenerla anche Fondazione Monte, Iren e Mutti.

Da trent’anni “Scritture d’acqua” dimostra che l’acqua, oltre a essere risorsa essenziale, è un prisma attraverso cui leggere la storia, la società e i nostri immaginari. Un patrimonio fragile, prezioso, culturale prima ancora che naturale. Un racconto che scorre e continua.