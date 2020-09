Scuola 2.0 a Busseto: dall’installazione dei led alla banda ultralarga

Settimane di lavoro intenso e complesso con al centro degli interventi dell’Amministrazione Comunale di Busseto scolari e studenti, docenti e personale ausiliario, famiglie. Un primo risultato di questo percorso è che nessuna classe è stata ‘spezzata’ garantendo continuità didattica e di relazione fra gli studenti, oltre che fra essi e il corpo insegnante. Questo grazie alla stretta collaborazione fra Comune di Busseto, Dirigente Scolastico, insegnanti e personale Ata.

“Rispettare le norme di distanziamento, prevenzione anti-pandemica e sicurezza sanitaria sono stati i principali punti di riferimento del lavoro svolto con verifiche tecniche puntuali sulla base delle norme e dei protocolli nazionali e regionali garantendo la qualità della didattica. Ma non ci siamo limitati a queste manutenzioni pur significative. La qualità dell’edilizia scolastica e la sicurezza sono da sempre priorità dell’Amministrazione comunale come lo è la bellezza dei luoghi delle scuole, gli spazi interni e quelli che circondano gli edifici. Credo che le azioni messe in campo per la scuola e per le altre sedi scolastiche siano prova della nostra attenzione continua su questi temi”, ha dichiarato l’assessore Gianarturo Leoni.

Dalla messa in sicurezza sismica delle aule poste all’ultimo piano ora agibili, l’Amministrazione è passata alla riqualificazione del Salone Napolitano e al completo rifacimento dei bagni, terminato quest’anno. Sono state portate fibra e banda ultralarga al posto di vetusti impianti Adsl – come passare da una bicicletta ad una Ferrari -. In tema di efficientamento energetico, tutti i corpi illuminanti sono stati sostituiti con lampade a led garantendo ambienti meglio illuminati per alunni, docenti e il personale di segreteria oltre che un consistente risparmio. “Abbiamo acquistato e distribuito – prosegue Leoni – borracce in alluminio a tutti gli alunni, in un’ottica di maggiore sostenibilità. In questi giorni abbiamo completato il tinteggio delle aule e risanato gli spogliatoi della palestra dopo aver ristrutturato completamente la palestrina. Finalmente abbiamo iniziato a mettere mano al cortile scolastico ora chiuso alle autovetture, perfettamente illuminato da fari per garantire la sicurezza e che vorremmo tornasse ad essere luogo di didattica”.

L’assessore Elisa Guareschi si è invece soffermata su quanto il lavoro di squadra di questi mesi sia stato prezioso: “Sono stati mesi intensi nei quali abbiamo lavorato alacremente coordinandoci continuamente con il Dirigente, la Vicaria e il personale scolastico per rendere gli spazi adeguati e far sì che il rientro in classe non fosse solo sicuro, ma anche funzionale. E’ stato un lavoro capillare e a 360 gradi fondato su una programmazione attenta e costante che è stata rimodulata sulla base delle normative anti-Covid in vigore”.

“Da sempre, infatti, la nostra Amministrazione” ha proseguito Elisa Guareschi, “ha riservato grande attenzione all’Istituto scolastico, sia per quanto concerne la riqualificazione degli spazi, sia per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla didattica, sostenendo convintamente diversi progetti inseriti nel piano dell’offerta formativa, stanziando le risorse necessarie per il sostegno scolastico e ponendo attenzione anche ai momenti di socialità come quelli che si vivono nei locali adibiti a mensa, dove i bambini da qualche tempo possono contare su una migliore qualità del servizio grazie all’acquisto di nuovi elettrodomestici e stoviglie in melamina, per una scuola sempre più rispettosa dell’ambiente e che guarda al futuro con un occhio attento all’ecologia e all’acquisizione di buone pratiche fin da bambini. Il rispetto dell’ambiente passa anche attraverso la promozione di progetti come il Pedibus e la chiusura delle strade adiacenti all’edificio scolastico nell’orario di entrata, per garantire l’accesso in sicurezza agli studenti”.

In totale l’Amministrazione ha investito risorse per oltre 300mila euro, con l’obiettivo – raggiunto – di creare una “scuola 2.0”. “Si tratta di azioni concrete e visibili, soldi ben spesi perché questa scuola ormai centenaria rappresenta il nostro essere comunità e soprattutto il nostro futuro. Una scuola ricca di qualità, di opportunità e di stimoli per tutti”, concludono Leoni e Guareschi.