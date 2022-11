Scuola, al via il progetto di Coldiretti di educazione alimentare e ambientale

Con la ripartenza delle scuole è arrivato puntuale il nuovo progetto Coldiretti di educazione alimentare e ambientale e relativo concorso, per l’anno scolastico 2022/2023, dal titolo “Acqua, terra, sole. Gli elementi del buon cibo e dell’agricoltura sostenibile”, patrocinato dall’ Ufficio scolastico regionale.

Il Progetto – comunica Coldiretti Parma – rientra nell’ambito di Educazione alla Campagna Amica” che da vent’anni porta nelle scuole l’agricoltura e ha lo scopo di sensibilizzare i giovani ai valori di una sana alimentazione, alla tutela ambientale e del territorio quale luogo di identità e appartenenza. Il progetto, realizzato in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica Emilia Romagna, è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado di Parma e provincia.

Si tratta di un percorso multidisciplinare che ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla conoscenza del mondo agricolo, del valore e cultura del cibo ed educarli a corretti stili di vita per la loro salute e per il benessere dell’ambiente.

Il progetto e il relativo concorso coinvolgerà, nel corso dell’anno scolastico, alunni e insegnanti per l’approfondimento di diverse tematiche tra cui l’ABC per alimentarsi bene; il rispetto dell’ambiente; il territorio e l’agricoltura sostenibile a tutela del pianeta; l’agricoltura che produce energia; la dieta mediterranea; la differenza tra cibo vero e sintetico; il consumo consapevole; la sicurezza alimentare; la stagionalità dei prodotti; le produzioni tipiche del territorio; le filiere agroalimentari; l’orticultura; il valore dell’acqua per uno sviluppo sostenibile.

L’iter formativo prevede strumenti didattici quali webinar per insegnanti tenuti da esperti del settore in collaborazione con Università ed Enti del territorio; strumenti digitali come schede tematiche, schede prodotti, video e strumenti esperienziali come visite guidate in aziende agricole, fattorie didattiche, fattorie del circuito Coldidattica, punti vendita aziendali, Mercati di Campagna Amica e incontri in classe o in DAD con imprenditori e imprenditrici agricole e/o tecnici Coldiretti.

A ciascuna classe partecipante si richiederà di realizzare un elaborato consistente in varie forme espressive: una ricerca approfondita sul tema proposto, opere iconografiche, cartelloni, disegni, video, tesine o progetti multimediali che rappresentino la sintesi delle riflessioni sul tema svolte durante l’anno.

Al termine dell’anno scolastico – conclude Coldiretti Parma – verranno premiati, in una festa finale, i migliori elaborati prodotti dalle scuole sul tema assegnato e allestita una mostra ad hoc di tutti i lavori presentati.

Le scuole interessate a partecipare possono iscriversi inviando alla Federazione provinciale Coldiretti di Parma ( tel.0521/901411 – Email parma@coldiretti.it – Fax 0521/291674) la scheda di adesione entro il prossimo 11 novembre.