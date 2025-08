Scuola dell’Acqua: accordo tra EmiliAmbiente e Università di Parma

Università di Parma ed EmiliAmbiente SpA – gestore del Servizio Idrico per il subambito Bassa Ovest della Provincia di Parma – uniscono le forze per il potenziamento di Scuola dell’Acqua, percorso formativo permanente sulla risorsa acqua e la sua gestione sostenibile. La partnership, che rientra nell’accordo quadro stipulato lo scorso anno tra la società e l’Ateneo, coinvolge in particolare il CIREA, Laboratorio di Ricerca interdisciplinare per l’Educazione Ambientale alla sostenibilità del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

L’accordo formativo – firmato dal Direttore di Dipartimento Roberto Corradini e dal Direttore Generale di EmiliAmbiente Marco Giorgi alla presenza di Antonella Bachiorri, coordinatrice e responsabile scientifica di CIREA – ha lo scopo di fornire una solida base scientifica alla “nuova” Scuola dell’Acqua, che dopo undici anni di esperienza nelle scuole si apre oggi al mondo della formazione delle persone adulte: tra gli obiettivi, oltre al perfezionamento dell’offerta didattica per le scuole, si collocano infatti l’elaborazione di moduli educativi/formativi su sostenibilità e criteri ESG (Environmental, Social and Governance) dedicati alle aziende – pubbliche e private – nonché iniziative pensate per promuovere il consumo responsabile e la tutela della risorsa nella comunità.

“Il nostro Dipartimento è stato inserito nella lista dei Dipartimenti di Eccellenza stilata dal Ministero dell’Università e della Ricerca per due quinquenni, nel 2018-2022 e nel 2023-2027”, afferma il prof. Corradini. “Nella prima fase abbiamo unito le nostre competenze – chimiche, biologiche e geologiche – in progetti interdisciplinari; ora l’obiettivo è mettere a frutto questa impostazione per restituire alla collettività una parte delle risorse che ci sono state affidate, in forma di competenze e progetti che affrontino i temi della sostenibilità e della rigenerazione a tutto tondo. L’esperienza del Laboratorio CIREA ci permette inoltre di trasmettere più facilmente alle aziende ed istituzioni con cui collaboriamo, come EmiliAmbiente, le conoscenze acquisite all’interno del mondo accademico, grazie anche a iniziative di formazione come quella di Scuola dell’Acqua ”.

“L’acqua è una risorsa essenziale, alla cui gestione sostenibile sono chiamati a contribuire tutti gli attori pubblici e privati”, spiega il Direttore Generale Giorgi. “Come azienda pubblica la nostra aspirazione è diffondere questa consapevolezza su tutto il territorio provinciale e a tutti i livelli: per questo siamo estremamente compiaciuti della collaborazione con l’Università di Parma. Lavorare con le eccellenze per diventare noi stessi eccellenza è l’obiettivo che ci poniamo”.

Il progetto SCUOLA DELL’ACQUA è reso possibile grazie al contributo di una rete di partner strategici, tra cui i Comuni e la Provincia di Parma, l’Università di Parma, l’Unione Parmense degli Industriali, la Curia di Fidenza, gli Istituti scolastici del territorio, le associazioni Aironi del Po e Lepidus, il network SERN Italia-Svezia e la rete Digital Farm. Crédit Agricole Italia, già partner economico di EmiliAmbiente nella realizzazione del Piano Industriale 2024-2029 dell’azienda, ne supporta l’espansione tecnica e scientifica. Per informazioni: www.scuoladellacqua.it, www.emiliambiente.it