Scuola di politica “Visione Italia”: al CUBO di via Spezia lezione di politica estera con il professor Alessandro Duce

Questa sera (venerdì 21 aprile) alle 18.30 si terrà come sempre al CUBO (via La Spezia, 90) l’ultima lezione della Scuola di formazione politica VISIONE ITALIA, organizzata da Missione Parma.

Gli oltre trenta iscritti alla scuola (in presenza o da remoto) potranno approfondire quali sono le principali tematiche di politica estera che l’Italia, l’Unione europea e l’Occidente dovranno affrontare da qui al prossimo futuro: cause della guerra in Ucraina, ruolo strategico della Russia, della Cina e degli Stati Uniti sui vari scenari geografici.

Il relatore di quest’ultimo appuntamento sarà il professor Alessandro Duce, ordinario di Storia della politica internazionale all’Università di Parma, già segretario della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati e già presidente della Cassa di Risparmio di Parma. Noto per la sua grande esperienza in ambito internazionale, tra i suoi lavori spiccano i tre volumi alla base degli studi delle relazioni internazionali all’Università di Parma: Storia della politica internazionale (1917-1957). Dalla rivoluzione d’ottobre ai Trattati di Roma, Roma, 2009; Storia della politica internazionale (1945-2013). Il tramonto degli imperi coloniali, Roma, 2013; Storia della politica internazionale (1957-2017). Dalle conquiste spaziali al centenario della Rivoluzione d’Ottobre, Roma, 2019.

Si ricorda che per quest’ultima lezione della scuola di formazione politica l’ingresso sarà gratuito per tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro.