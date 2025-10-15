15 Ottobre 2025: 11:55

15 Ottobre 2025: 11:55

Scuola, Cgil: “Formazione del personale neoassunto in ruolo”, incontro per docenti e ATA

di AndreaMarsiletti2

FLC CGIL Parma é accanto ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo della conoscenza anche nell’anno più importante della loro carriera lavorativa e organizza un incontro sul tema della formazione del personale ATA e Docente neoassunto in ruolo per il prossimo lunedì 27 ottobre, alle ore 15.30.

L’appuntamento avrà luogo nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A e sarà introdotto da Tamara Campanile, della Segreteria FLC CGIL Parma. Interverranno Carla Cavalli, già segretaria organizzativa FLC CGIL Parma, e Stefano Marchiani, componente Assemblea Generale FLC CGIL Parma.

† Dio è più vicino dove il silenzio è più profondo [dal Vangelo secondo Andrea] (di Andrea Marsiletti)

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies