Scuola, Cgil: “Formazione del personale neoassunto in ruolo”, incontro per docenti e ATA

FLC CGIL Parma é accanto ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo della conoscenza anche nell’anno più importante della loro carriera lavorativa e organizza un incontro sul tema della formazione del personale ATA e Docente neoassunto in ruolo per il prossimo lunedì 27 ottobre, alle ore 15.30.

L’appuntamento avrà luogo nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A e sarà introdotto da Tamara Campanile, della Segreteria FLC CGIL Parma. Interverranno Carla Cavalli, già segretaria organizzativa FLC CGIL Parma, e Stefano Marchiani, componente Assemblea Generale FLC CGIL Parma.