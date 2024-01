Scuola in Ospedale: il sostegno del Comitato Girasoli per la continuità scolastica dei ragazzi ricoverati al Maggiore

La scuola per guardare ad un’aspettativa di futuro che vada oltre la malattia. In nome di questo esempio morale che arriva da giovani studenti che hanno dovuto vivere parte del loro periodo scolastico nei reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore, il Comitato I Girasoli, alla presenza della presidente Mirca Mantelli, di Santina Papaleo, Nadia Magri e Giancarlo Izzi, ha deciso di continuare a sostenere il progetto Concordia Magistra vitae, un progetto attivo da quindici anni nei reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore che permette ai ragazzi delle scuole superiori di continuare a studiare anche di fronte ad un lungo ricovero ospedaliero.

Coordinato dall’insegnante Marzia Fusi il progetto Concordia Magistra vitae è legato dall’Istituto comprensivo Giacomo Ferrari che già garantisce la continuità scolastica per i pazienti pediatrici con tre insegnanti di scuola primaria e quattro di secondaria della Scuola in Ospedale.

“E’ un progetto molto prezioso che offre una rete di circa venti insegnanti di scuola superiore a disposizione degli alunni ricoverati – ha ribadito la dirigente del Ferrari Agnese Tirabassi –. E queste donazioni ci consentono di sostenerlo negli anni, augurandoci che possa essere sempre più conosciuto e condiviso da tutti gli istituti superiori”. “Molti insegnanti sono volontari e tutti ci mettono professionalità e passione perché è un’esperienza molto gratificante” ha aggiunto Marzia Fusi insegnante di educazione musicale.

“Tocchiamo con mano i risultati sui ragazzi – ha ribadito la direttrice dell’Oncoematologia pediatrica Patrizia Bertolini – perché spesso sono gli stessi ragazzi che manifestano il bisogno di mantenere il rapporto con la scuola, con gli insegnanti e con i compagni. Trovare un insegnante che li ascolta e sa conciliare i momenti di studio e di cura consente loro di esprimere grandi capacità anche sul rendimento scolastico nonostante il loro ricovero”.

Ai ringraziamenti espressi dal personale docente e sanitario si è unito il direttore del Dipartimento materno-infantile Emilio Casolari: “La scuola è un elemento di continuità e il supporto che offre è molto apprezzato dalle famiglie. Ringrazio il Comitato I Girasoli per credere in un progetto che, partendo dall’Oncoematologia, si è esteso a tutti reparti pediatrici”.

Soddisfazione è stata espressa dal Comitato Girasoli per essere riuscito a bissare un obiettivo che era innanzitutto nel cuore di chi ha vissuto la propria esperienza scolastica in Ospedale. “Un sentito ringraziamento – ha concluso Mirca Mantelli – a chi opera nella realtà complessa dei reparti ospedalieri perché ogni giorno danno il diritto di guardare oltre, agli insegnanti del Concordia e un grazie a tutti coloro che hanno donato al “Concerto per Lisa” seconda edizione. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione con Anspi Montechiarugolo e Circolo Arci Tortiano, e dalla disponibilità di chi lo ha ospitato come Villa Meli Lupi di Tortiano ed eseguito come la Montechiarugolo Folk Band “Tullio “Candian”.