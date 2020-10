Scuola, la Provincia all’opera

Non conosce soste l’attività della Provincia per le scuole superiori del Parmense.

Dopo la partenza del cantiere per il nuovo edificio del liceo Sanvitale, il 9 settembre scorso, e la conclusione in tempi record, il 12 settembre, del rifacimento della scala di sicurezza del Rondani, che era iniziato solo il 26 agosto, ecco in programma un’altra serie di lavori.

Si tratta di vari interventi in una dozzina di istituti del territorio, per una spesa complessiva di due milioni e 880 mila euro, in parte finanziati con fondi Miur (MutuiBei) in parte con fondi PON ottenuti dalla Provincia per l’emergenza Covid 19.

“Gli interventi in corso e quelli programmati dalla Provincia potranno contare su ulteriori disponibilità del Governo, comunicateci qualche giorno fa: si tratta di 5 milioni e 400 mila euro, che ci consentiranno altri interventi per il miglioramento delle nostre scuole” annuncia il Presidente Diego Rossi.

“L’arrivo di finanziamenti dello Stato consente di concretizzare rapidamente una serie di progetti che rispecchiano azioni prioritarie della Provincia: il miglioramento della sicurezza sismica delle nostre scuole e la progressiva riqualificazione degli spazi. Il grande sforzo progettuale sostenuto dagli uffici della Provincia negli scorsi mesi trova una giusta corrispondenza” dichiara il Delegato provinciale alla Scuola Aldo Spina

Ecco il dettaglio dei lavori