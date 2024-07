Scuole di montagna e pluriclassi: ultimata la formazione per i docenti delle scuole primarie

Si è di recente conclusa la formazione per i docenti delle scuole primarie di Lagrimone, Tizzano, Beduzzo, Corniglio e Palanzano – Istituto comprensivo di Corniglio – finanziata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna con un cofinanziamento dell’Unione Europea e all’impegno congiunto degli amministratori dei Comuni di Tizzano, di Palanzano e di Corniglio.

I docenti hanno preso parte alla formazione condotta da Aluisi Tosolini, filosofo dell’educazione, ex dirigente scolastico e coordinatore scientifico di Casco Learning che, con il supporto di un team di esperti d’area, ha incentivato la sperimentazione di un approccio didattico innovativo.

Il percorso ha affrontato il tema della didattica per competenze centrata sulla gestione delle pluriclassi in contesti eterogenei e in relazione alle opportunità del digitale.

Dalla prima fase che ha previsto un’analisi dei vissuti e delle percezioni dei docenti è emerso che la pluriclasse, preziosa risorsa pedagogica, offre la possibilità di sperimentare una didattica “in verticale”, ovvero di mescolare alunni di classi diverse organizzando laboratori e attività per gruppi misti.

Successivamente i docenti, con il tutoraggio di Tosolini e dei suoi collaboratori, hanno co-progettato in team e proposto attività laboratoriali in cui l’organizzazione flessibile degli spazi interni e la valorizzazione dell’ambiente esterno sono diventate fonti di insegnamento-apprendimento funzionali all’acquisizione di nuove competenze.

Al termine del percorso verrà formalizzato un dossier metodologico contenente indicazioni e proposte validate dall’esperienza effettuata. Infine, a settembre sarà organizzato un seminario conclusivo rivolto a tutta la comunità, in cui saranno condivisi gli esiti della sperimentazione e le indicazioni per il proseguimento di attività centrate sull’apprendimento per competenze.

“Le scuole di montagna e in particolare le pluriclassi – ha sottolineato Tosolini – sono spesso considerate esperienze educative in difficoltà. Il punto di partenza è stato il superamento della stessa dizione pluriclasse che già a livello lessicale si porta dietro l’idea che queste scuole vivano un disagio. Abbiamo iniziato a parlare di gruppi eterogenei per descrivere il vissuto di bambini e bambine che vivono la propria scuola come casa in cui crescere assieme supportati da maestre e maestri capaci di lavorare in modo nuovo. Da qui la centralità e la riscoperta dei riti che fondano la comunità educante, la progettazione delle attività per competenze e non più per conoscenze (o peggio ancora per programmi), la riscoperta del territorio e del territorio come risorsa educativa chiave in una scuola fattasi comunità educante”.

Il percorso formativo per i docenti delle scuole primarie di Lagrimone e di Tizzano è proseguito e si è sviluppato anche sulla tematica della gestione dei disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) nella pluriclasse.

Lidia Cornetti, che ha condotto la formazione ha presentato differenti metodologie adatte a migliorare le strategie di insegnamento con i bambini che presentano Dsa.

Cornetti ha spiegato che: “Durante il percorso scolastico, i bambini possono incontrare difficoltà più o meno transitorie in uno o più̀ ambiti degli apprendimenti. Tali difficoltà rendono i bambini più insicuri e inclini a stati emotivi caratterizzati da ansia e calo dell’autostima, tutti fattori che possono incidere negativamente sulla motivazione allo studio e sul rendimento scolastico. Per questi motivi è necessario individuare, valutare, potenziare e usare la giusta metodologia di insegnamento a scuola”.

Infine la dirigente Sscolastica Marianna Rusciano ha così sintetizzato lo straordinario lavoro svolto, un impegno progettuale che ha occupato tutte le pluriclassi durante quest’ultimo anno scolastico.

“La formazione svolta dai docenti – ha spiegato – è stata una bella opportunità per riflettere sulle pratiche educative e didattiche e di condivisione del lavoro che quotidianamente viene svolto nelle pluriclassi. Ringrazio il professor Tosolini per aver sapientemente guidato il gruppo e le mie docenti per l’impegno costante per una scuola di qualità”.

Qualità e specificità per le scuole di montagna con le pluriclassi che, dopo la pausa estiva, torneranno a ospitare, per gli alunni, percorsi eccellenti.