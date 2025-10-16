Scuole sicure, Cavandoli (Lega): “A parma quasi 40mila euro dal Viminale”

“Lo Stato c’è, e arriva in soccorso anche alla città di Parma. Con quasi 40 mila euro destinati al nostro Comune per il progetto Scuole Sicure 2025-2026. Il Governo conferma che la sicurezza dei ragazzi e la lotta allo spaccio restano una priorità assoluta”.

“Secondo le indicazioni ministeriali i fondi potranno essere utilizzati per installare nuove telecamere di sorveglianza, potenziare la Polizia Locale, acquistare mezzi e attrezzature o promuovere campagne di prevenzione. Un aiuto concreto per rendere più sicuri gli spazi attorno alle scuole e difendere i nostri figli dallo spaccio e dalla droga”.



“A Parma ci sono problemi per episodi di violenza, illegalità e spaccio davanti agli istituti scolastici e nei parchi cittadini. Ora il Comune ha l’occasione di dimostrare che la sicurezza è davvero una priorità, con un progetto serio e all’altezza di questa opportunità”.

“Grazie al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Molteni per le risorse messe a bando e alle Forze dell’Ordine per l’impegno costante nel presidiare il territorio. Lo Stato c’è, e con la Lega al Governo continua a dimostrarlo con i fatti”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, commentando la circolare del Ministero dell’Interno che assegna 39.028 euro a Parma, una delle 50 città italiane ammesse al finanziamento