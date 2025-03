Scuole superiori Parma, interrogazione di Vignali sulla carenza di 20 classi

Pietro Vignali, presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha presentato una interrogazione alla Giunta regionale per chiedere quali soluzioni vogliono adottare la stessa Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma per istituire le 20 nuove classi di scuole superiori in più che occorrono per il prossimo anno scolastico.

“Nell’atto ispettivo ho altresì chiesto quali sono stati gli errori di programmazione che hanno comportato questa importante carenza – ha proseguito il Consigliere regionale – Essa è emersa in conseguenza del numero di iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 a cui le famiglie dovevano provvedere entro il 10 febbraio scorso. Sono infatti 550 gli alunni in più che corrispondono appunto più o meno all’esigenza di 20 classi in più rispetto a quelle istituite per l’anno scolastico in corso. Normalmente si tratta di un dato di semplice previsione, ma in quest’ultima occasione sembra che le istituzioni competenti per l’organizzazione della rete scolastica, appunto la Regione e la Provincia, siano state colte alla sprovvista. L’importante è comunque che ora provvedano con soluzioni soddisfacenti e non rabberciate sul genere di sistemare le nuove classi in spazi inadeguati.”