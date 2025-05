“Se vuoi la pace, prepara la pace”: le scuole di Parma in marcia

Il prossimo 4 giugno 2025 dalle 8.45 alle 13.00 la Rete di Scuole per la Pace e l’Accoglienza di Parma organizza una Marcia della Pace che attraverserà la città per concludersi presso la Casa Madre dei Missionari Saveriani, dove si alterneranno testimonianze e brani musicali.

La marcia si svolge in un momento storico segnato da conflitti drammatici che scuotono le nostre coscienze e le nostre vite. I tragici eventi in Palestina, in Ucraina e in tante altre parti del mondo ci ricordano che laguerra non è un’eredità del passato, ma una presenza concreta e lacerante nel presente di milioni di persone. Di fronte a tutto questo, la scuola sente l’urgenza di prendere posizione.

Con questa marcia vogliamo affermare con chiarezza che si può dire no alla guerra. La scuola non può restare indifferente davanti alla distruzione, alla violenza, alla sofferenza: è un luogo che costruisce la paceeducando le nuove generazioni al pensiero critico, alla solidarietà, al rispetto della dignità umana.

In questo cammino simbolico verso tutti i luoghi del mondo ancora segnati dalla guerra, vogliamo idealmente toccare non solo i teatri dei conflitti attuali, ma anche i luoghi di cura che le nostre scuole hanno visitato nel corso dell’anno, luoghi in cui abbiamo visto che la pace la si può preparare con gesti concreti e quotidiani.

La cura come pratica sociale e politica, più che gesto individuale e privato, come forma di resistenza nonviolenta che restituisce dignità e crea legami. In un mondo che divide e distrugge, la cura unisce e ricostruisce ma anche, proponendo logiche diverse, diventa atto di denuncia e messaggio chiaro di rifiuto della violenza e della ingiustizia che conducono alle guerre.

La nostra marcia non è solo un momento simbolico: è un atto collettivo di responsabilità civile. È la voce della scuola che sceglie di non essere indifferente e che dice no alla forza delle armi.

Noi scegliamo la pace. E vogliamo educare a costruirla, ogni giorno.

Programma

ore 8.45 ritrovo in piazzale Barbieri

ore 9.00 Corteo piazzale Barbieri – Via Bixio – Ponte di Mezzo – via Mazzini – Via Garibaldi – Via Melloni – Via Cavour – piazza Garibaldi – Via Farini – Via Solferino – Viale San Martino

ore: 10.30: Arrivo presso i Missionari Saveriani: saluti, testimonianze e musica

ore 13: conclusione