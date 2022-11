Seconda lezione della scuola di politica di Missione Parma con Chiara Allegri

Ieri si è tenuta presso il CUBO (via La Spezia, 90) la seconda lezione della Scuola di formazione politica VISIONE ITALIA, organizzata da Missione Parma.

Dopo la presentazione dell’ultimo libro di Daniele Capezzone, questa seconda lezione ha visto come relatrice la Prof.ssa Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma, che ha tenuto una lezione sulle potenzialità che la cultura può implementare se considerata e gestita come un asset socioeconomico.

È stata l’occasione di approfondire per gli oltre trenta studenti iscritti a VISIONE ITALIA (chi in presenza chi da remoto) le specificità e le potenzialità che le forme di cultura e di arte possono assumere a Parma. Cosa può fare, quindi, un amministratore? Sicuramente – ha spiegato la Prof.ssa Chiara Allegri – sviluppare tra i più giovani l’interesse nei confronti della cultura e delle sue differenti forme. Non si può negare la necessità di digitalizzare la fruibilità di musei e gallerie presenti a Parma. Un ulteriore aspetto fondamentale è costituito dalla necessità per il Comune di dialogare col privato: quest’ultimo può, anzi deve essere, incoraggiato a produrre e diffondere cultura. Infine, la lezione ha delineato la reale necessità, correlata alle estese possibilità di intervento, di una nuova visione della cultura come fondamentale asset socioeconomico del nostro Paese. Il marketing territoriale – ha sottolineato la relatrice – è sempre più di fondamentale importanza: è necessario costruire una reale managerialità nel settore culturale e un’offerta culturale di sistema, a Parma come in tutta Italia.

Le lezioni riprenderanno il 18 novembre, con l’intervento di Lorenzo Lasagna, già Assessore alla creatività giovanile, che – a partire dalla domanda “Il Welfare del XXI secolo: un futuro pubblico o privato?” – affronterà un aspetto fondamentale per ogni amministratore, ossia i servizi sociali e di supporto ai cittadini.

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi alla singola lezione o all’intero ciclo di lezioni come pubblicato sui nostri canali social e sulla carta stampata. Infatti, dopo Lorenzo Lasagna, parleremo di tasse con Giuliano Mandolesi, di Made in Italy con l’On. Fabio Pietrella, senza dimenticare la sostenibilità grazie alla relazione di Paolo Scarpa, la comunicazione nell’era digitale col Prof Alberto Castelvecchi, la politica estera e ciò che sta avvenendo in Ucraina col Prof. Alessandro Duce e altri temi, per un totale di ulteriori otto lezioni. Infine, la I Edizione di VISIONE ITALIA terminerà con un weekend conclusivo che trascorreremo nelle colline parmigiane!

Per maggiori informazioni e per potersi iscrivere potete contattare Missione Parma alla mail info@missioneparma.it e al numero 376 008 4906.