Secondo appuntamento dei “Seminari di Europa” organizzati dall’Università di Parma

Si intitola Estendere i diritti di cittadinanza: un re macedone scrive a una città greca alla fine del III secolo a.C. e avrà come relatrice Manuela Mari (Università di Bologna) il prossimo appuntamento di Lezioni aperte di storia antica, quinto ciclo dei Seminari di Europa.

L’appuntamento è per martedì 21 febbraio alle 17 in presenza al ParmaUniverCity Info Point e sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Parma a questo link https://youtube.com/live/wN1guLKiN34?feature=share.

I “Seminari di Europa”, nati nel 2018 per riflettere sui temi dell’incontro tra culture e sul patrimonio culturale europeo come bene comune, sugli ideali, i principi e i valori che ne sono alla base, propongono nuovi appuntamenti, ogni martedì, fino al 14 marzo.

L’iniziativa è promossa dall’Università di Parma (curatore il docente di Storia romana Alessandro Pagliara) con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune e di Fondazione Cariparma, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, della Scuola per l’Europa e del Collegio Europeo di Parma. Tra le istituzioni nazionali, i Seminari di Europa si avvalgono del patrocinio e del contributo della Giunta Centrale per gli Studi Storici e dell’Istituto Italiano per la Storia Antica di Roma. Da quest’anno si è aggiunta la Fondazione I Lincei per la Scuola, con cui l’Ateneo ha perfezionato una convenzione a inizio autunno attivando il Polo di Parma per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti.

L’edizione 2022-2023 dei Seminari di Europa, parte dell’offerta culturale che l’Ateneo offre nell’ambito della convenzione con la Fondazione I Lincei per la Scuola, si sostanzia in cinque lezioni, tenute da docenti di diverse università italiane, che affrontano temi chiave della storia di Grecia e Roma.

Tutti gli incontri si tengono alle 17 al ParmaUniverCity Info Point e sono anche trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

Questi i successivi appuntamenti in programma:

Martedì 28 febbraio, ore 17

Il lessico della demokratía greca

STEFANO FERRUCCI

Università degli studi di Siena

Martedì 7 marzo, ore 17

Pompei: società, economia, demografia. Nuovi dati da una recente scoperta epigrafica

MARCO MAIURO

“Sapienza” Università di Roma

Martedì 14 marzo, ore 17

Una corte incompiuta: gli imperatori romani e il loro seguito

IGNAZIO TANTILLO

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”