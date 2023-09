Secondo interessante weekend di Settembre Gastronomico 2023

Settembre Gastronomico 2023, il rinnovato format dedicato alla cultura gastronomica in città, organizzato dal Comune di Parma, entra nella sua seconda settimana di attività e, dopo il successo di pubblico del primo weekend, trova ospitalità anche presso la nuova Biblioteca Malerba di Via Mafalda di Savoia.

Si inizia venerdì 15 settembre alle ore 18 col secondo appuntamento di “Creative, Gastronomiche”: ideato dal prof. Paolo Tegoni, docente in materie enogastronomiche in diversi atenei italiani, l’incontro mira a mettere in risalto le motivazioni che hanno portato all’inclusione nel network UNESCO di alcune città europee, ascoltando anche la testimonianza diretta dei protagonisti e dando ampio spazio alla possibile contaminazione di idee con la nostra città. La città piemontese di Alba è l’ospite di questa settimana e sarà rappresentata dall’Assessore Emanuele Bolla e dallo chef Luciano Tona. Sabato 16 settembre gli ospiti piemontesi saranno protagonisti di Benvenuti ad Alba, show cooking che si terrà alle ore 11 nella Sala Savani dell’ex Palazzo della Provincia: lo chef Tona assemblerà alcuni prodotti di eccellenza di questo territorio, per la creazione dei ravioli del plin con nocciola di langa e mascarpone.

Sempre sabato alle ore 18, alla Biblioteca Malerba, si terrà la presentazione del progetto R.A.GU. – Reti e Archivi del Gusto. In compagnia dell’ideatrice del progetto Mila Fumini, storica, e di Alessia Morabito, chef e narratrice, il pubblico potrà conoscere ed essere coinvolto in prima persona in un progetto mondiale di raccolta e digitalizzazione di ricettari di famiglia scritti a mano.

Domenica 17 settembre alle ore 11 si parlerà di eccellenze e prodotti di nicchia di Emilia e di Romagna, con la Fondazione Casa Artusi di Forlimpopoli (FC), nel corso di un incontro dedicato ai prodotti meno conosciuti, e non per questo meno eccelsi, della nostra regione. Il protagonista sarà il formaggio di fossa: prodotto in Romagna, in particolare nella zona di Sogliano, questo formaggio ha una stagionatura che avviene per tre mesi, fra agosto e novembre, in tipiche fosse di forma ovale, scavate nella roccia o nel tufo, e in cui subisce una rifermentazione che gli conferisce un intenso aroma.

A chiudere la tre giorni di eventi sarà Francesca Filippone, concorrente di Masterchef 12, che porterà la sua valigia colma di ricette da ogni parte del mondo, di storie e di racconti di viaggio. L’appuntamento è domenica 11 settembre alle 17.30, nella Sala Savani dell’ex Palazzo della Provincia, ed è dedicato al Giappone, con la chef Mime Kataniwa, concorrente di Masterchef 11, che cucinerà insieme ai partecipanti due ricette della tradizione gastronomica giapponese.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: email laboratorioaperto.staff@comune.parma.it – telefono 0521218251.

Programma completo: https://flippingbooks.comune.parma.it/libri/Settembre-Gastronomico