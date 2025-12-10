Secondo Week-end per Tutti Matti sotto Zero: al chapiteau in Cittadella con clown e circo contemporaneo

Risate, poesia e gestualità invadono il Parco della Cittadella con il secondo weekend di Tutti Matti sotto Zero, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle giunto alla sua XI edizione e in programma fino al 6 gennaio 2026.

Dopo un primo weekend sold out, il festival conferma la sua capacità di incantare il pubblico di tutte le età con spettacoli che spaziano dall’acrobatica al clown contemporaneo, dalla magie nouvelle al teatro gestuale e d’oggetto.

Venerdì 12 dicembre alle 20.30, sotto lo chapiteau riscaldato, va in scena La Grande Soirée di Sophie Withman, di e con la francese Clémence Caillouel, artista di stanza a Barcellona. Lo spettacolo, consigliato dai 10 anni in su, mescola l’arte del clown contemporaneo con il teatro, raccontando con ironia e cinismo fama, amore, successo e tragedia in un melodramma furioso che sorprende per eleganza e malizia.

Il weekend prosegue con Striptease di e con Claudio Cremonesi, creato insieme alla coreografa Silvia Gribaudi, in scena sabato 13 dicembre alle 18 e domenica 14 dicembre alle 17. L’opera esplora il valore poetico dello spogliarsi, mostrando la fragilità del clown e instaurando con il pubblico un’intimità disarmante, tra comicità e riflessione sulla natura umana.

Tutte le informazioni sul programma, biglietti e abbonamenti sono disponibili su www.grandcircushotel.it