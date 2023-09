Secondo Weekend di Tutti Matti per Colorno da venerdì 8 a domenica 10 settembre

Dopo un weekend strepitoso, con decine di migliaia di persone che hanno accolto gli spettacoli, i concerti e le attrazioni di Tutti Matti per Colorno 2023, la XVI edizione del festival internazionale di circo contemporaneo, teatro e musica all’aperto prosegue da venerdì 8 a domenica 10 con altri 3 giorni e 3 notti di divertimento per le strade, le piazze del paese negli splendidi spazi all’aperto della Reggia Ducale, con proposte inedite per la prima volta in Italia, felici ritorni e tante sorprese…

Arriva in prima nazionale dal Belgio la giocoleria noir di Der Lauf, dagli 8 anni, dei dissacranti Les Vélocimanes Associés: il pubblico avrà il potere di condurre lo spettacolo, arrivando là dove nessuno si aspetta. È sempre in prima nazionale anche Inextremiste – dai 6 anni, della compagnia francese Cirque Inextremiste a cui il Festival è molto affezionato e che ha fatto del rischio la propria poetica in scena: acrobazie al limite del possibile, un umorismo grottesco, uno stile punk e irriverente, che strappa sempre una risata, tenendo tutti col fiato sospeso. Tornano poi in scena gli imperdibili Los Galindos: tre clown, acrobati, uno catalano, uno francese, uno italiano, per la prima volta in Italia con la loro folle creazione MDR – mort du rire / Morto dal ridere, uno spettacolo, indicato dai 12 anni, che fa della risata l’arma più potente… E tornano a girare senza sosta i due favolosi dervishi giocolieri della compagnia francese Monad: Ying Zero è un momento di poetica ed estatica sospensione, dove la giocoleria incontra la danza, per abbandonarsi alla bellezza e al gioco.

Sono ancora 8 gli spettacoli a ingresso libero e a cappello, con offerta finale, selezionati nel programma della Scena OFF: Duo Ka’ygua, PEM – Cantagiro, Margherita Mischitelli, Niandra, Mario Levis, manoAmano, Silvia Valenti, Mr. Mustache. Inoltre grazie al progetto NICE23 – BOARDING PASS PLUS di blucinQue, realizzato con Duo Kaos, Collettivo 6tu e Tutti Matti per Colorno e con Instituto Nacional de Artes do Circo, INAC – PT, La Verrerie d’Alès – FR, Les Baladins du Miroir – BG, Animakt – FR, venerdì 8/09 il pubblico potrà assistere anche a due aperture del percorso di creazione di Irene Michailidis – Théâtre du troisiéme étage in Odissea – nel Pollaio e Duo Kaos in Flora. Gli artisti hanno avuto modo nel corso del 2023 di sviluppare le proprie opere e ampliare le conoscenze. Ora è il tempo di incontrare il pubblico per un confronto diretto con gli spettatori, in una fase ancora di ricerca e creazione.

Tornano a deliziare il pubblico, le attrazioni fisse del Festival: i giochi intelligenti costruiti con materiali di riciclo dei catalani Guixot de 8; il pianoforte volante de La Dinamica del Controvento, che gira senza sosta a mezz’aria in una giostra d’altri tempi; i rimedi letterari Bottega SchmidLap capaci di guarire ogni male a colpi di gialli, fantasy, biografie e poesie. A queste attrazioni anche quest’anno si affiancano i giochi furbi di Orso Ludo.

Ogni sera poi la giornata si concluderà con un concerto a ingresso libero e gratuito. Suoneranno sul palco il venerdì i francesi Imperial Kikiristan, il sabato i franco-greci Deli Teli, la domenica le strepitose Wunder Tandem; il dopofestival è sempre affidato all’ormai padrone di casa Roberto Esposito.

Alla programmazione ufficiale come ogni anno si aggiungono poi numerose altre attrazioni, per soddisfare tutti i gusti: il consueto mercatino dell’artigianato per due weekend con stand di tutta Italia, le proposte di street food di qualità, i due bar con la birra del Festival del Birrificio Farnese a cui si affianca quest’anno anche il vino del Festival in collaborazione con Tùras cantina liquida.

Ad organizzare il Festival sono Ass. Tutti Matti per Colorno e Ass. Teatro Necessario – Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo con il Comune di Colorno e la Provincia di Parma. La realizzazione di Tutti Matti per Colorno è possibile grazie alla preziosa collaborazione di una vasta rete di partner del territorio. Fondamentale è il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Emilia-Romagna, insieme a Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea. Oltre a queste collaborazioni istituzionali, il Festival si avvale del contributo di alcuni partner privati. Main partner GLF; anteprima del Festival e scuola di circo realizzate grazie a Conad e Centro Commerciale di Colorno; sostengono il Festival Gas Sales Energia, Transfer Oil, Iren, Bottega Verde, Vighi security doors; sponsor tecnici: Mac 24, Carebo, Birrificio Farnese, Salumificio Ducale, Da Sergio, EmiliAmbiente, Geode, A&O, Azienda Agricola Colornese, Sebac, Tùras cantina liquida, La Meridiana affittacamere; sponsor locali: It Service, Interconsul, Soliti 22 wine bar, Bar Sport, Carrozzeria Prati, Cementart, Borlenghi, Farmacia Arnoldi, La Macelleria, Rossi Onoranze Funebri, Bar Tabacchi Rebecchi, Luciano Bergonzi Assicurazioni, Turquoise pizzi e ricami, Bussolati Ferramenti. Partecipano e contribuiscono alla programmazione Tapirulan, Il Telaio, Circolarmente, Orso Ludo. Il Festival è membro del network internazionale CIRCOSTRADA e Teatro Necessario è socio fondatore di ACCI – Ass. Circo Contemporaneo Italia.

Informazioni su programma, accessi, biglietti su www.tuttimattipercolorno.it e su www.teatronecessario.it