Segreteria CISL SLP Parma Piacenza: Ennio Montrone nuovo coordinatore per Parma

Ennio Montrone entra nella segreteria di SLP CISL Parma Piacenza – la categoria Poste della CISL che rappresenta lavoratrici e lavoratori del Gruppo Poste Italiane e della comunicazione e logistica postale, degli appalti e dei recapiti – ed è il nuovo coordinatore per Parma. Le elezioni si sono svolte il 17 settembre scorso presso la sede CISL di Parma con i componenti del direttivo.

Raffaella Viano mantiene il ruolo di segretaria generale SLP Parma Piacenza così come Stefano Repetti resta coordinatore di Piacenza e segretario aggiunto.

Ennio Montrone, classe 1977, oltre al nuovo incarico è anche segretario organizzativo affiancato da Daniela Campanini, eletta come referente della funzione Mercato Privati di SLP CISL.

All’incontro per la nuova nomina, erano presenti anche i componenti di SLP CISL Emilia Romagna con la segretaria generale Caterina Gigante insieme a Daniele Vigilante, componente di segreteria.