Sei giornate dedicate al Patto Sociale per Parma: tante iniziative per fare il punto sui traguardi raggiunti

Sei giornate dedicate al Patto Sociale per Parma per condividere con tutta la città gli obiettivi, i risultati e le sfide: è questo lo spirito da cui nasce “Il Patto Sociale Per Tutti Noi”, una manifestazione che si svolgerà dal 18 al 23 maggio, con tanti eventi, convegni e incontri aperti a tutta la cittadinanza per approfondire e confrontarsi su tutto quello che è stato fatto e sulle prospettive future.

Oggi la presentazione in Municipio alla presenza del sindaco Michele Guerra, dell’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti, Antonio Nouvenne, consigliere incaricato per le Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio, e Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Sono intervenuti inoltre Marilena Lafornara per Fondazione Toscanini e il sovrintendente del Teatro Regio Luciano Messi.

Un anno fa il Comune di Parma ha riunito Aziende Sanitarie, Università, Volontariato, Terzo Settore, Cooperazione Sociale, Sindacati, Fondazioni, Associazioni e Imprese per potenziare e collegare la rete dei servizi per il Welfare attraverso un’azione sinergica che mettesse a frutto le competenze, le esperienze e le professionalità di tutta la comunità territoriale di riferimento.

In quest’anno di lavoro sono state sviluppate molte tematiche e problematiche, affrontate da più di 150 esperti delle Aziende Sanitarie, del Comune, delle Università, del Volontariato, del Terzo Settore e della Cooperazione Sociale, divisi in 7 gruppi di lavoro.

Le progettualità avviate sono quelle confluite nel “Patto Sociale per Parma”, che permettono di investire risorse pubbliche, risorse private e capitale umano del volontariato e della cooperazione sociale per migliorare la vita di tutte e tutti, anche nei momenti più difficili e nelle situazioni di maggiore fragilità, grazie a servizi qualificati che mettano la persona al centro.

L’obiettivo è ricercare il benessere di ogni persona in tutti gli ambiti della vita quotidiana: l’abitare, il vivere la comunità, la salute, il lavoro, lo sport, la cultura e il tempo libero.

“Il Patto Sociale Per Tutti Noi”, attraverso gli appuntamenti che si svolgeranno da sabato 18 a giovedì 23 maggio, consentirà a tutte e tutti di riflettere e confrontarsi sulle possibilità future e suggerire nuove opportunità.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Ecco le tappe fondamentali delle giornate dedicate al Patto Sociale (programma completo al link https://www.comune.parma.it/it/argomenti/benessere-sociale/il-patto-sociale-per-parma):

18 maggio: evento al Teatro Regio

19 maggio: evento in Piazza Garibaldi e Piazzale della Pace, con Camminata Metabolica

20-21 maggio: eventi al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo

22 maggio: evento all’Auditorium Toscanini

23 maggio: inaugurazione Laboratorio Famiglia di via Marchesi.

