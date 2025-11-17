Semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria gli esami il 20 novembre alle Fiere di Parma

Giovedì 20 novembre si svolgerà il primo appello degli esami del semestre filtro per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria presso le Fiere di Parma, Padiglione 6. La registrazione è prevista alle 8.30, con inizio delle prove alle 11.

Il semestre filtro, introdotto dalla riforma delle modalità di ammissione, prevede un percorso propedeutico senza test d’ingresso: studentesse e studenti hanno frequentato lezioni obbligatorie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, per un totale di 18 crediti. Al termine del semestre arrivano dunque gli esami, che consistono in prove di 45 minuti con 31 quesiti ciascuna (15 a risposta multipla e 16 a completamento). L’ordine delle prove sarà: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, Biologia.

Gli studenti potranno sostenere soltanto gli esami per i quali si sono iscritti entro il 15 novembre tramite la piattaforma Esse3. Non sarà possibile lasciare la struttura fino al termine di tutte le prove, anche per chi è iscritto solo ad alcune di esse.

Per facilitare la partecipazione, l’Ateneo mette a disposizione navette gratuite con partenze tra le 7.15 e le 8.15 dal centro città (stazione bus Pilotta-Toschi) e ritorno al termine degli esami. Il servizio è riservato esclusivamente agli studenti per motivi assicurativi.

Il secondo appello del semestre filtro è previsto per il 10 dicembre. Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili sul sito dell’Università di Parma, nella pagina dedicata al semestre filtro.