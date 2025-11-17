Quotidiano online di Parma

Semestre filtro per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria gli esami il 20 novembre alle Fiere di Parma

Primo appello del nuovo percorso propedeutico, navetta gratuita dal centro città

di Tatiana Cogo

Giovedì 20 novembre si svolgerà il primo appello degli esami del semestre filtro per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria presso le Fiere di Parma, Padiglione 6. La registrazione è prevista alle 8.30, con inizio delle prove alle 11.

Il semestre filtro, introdotto dalla riforma delle modalità di ammissione, prevede un percorso propedeutico senza test d’ingresso: studentesse e studenti hanno frequentato lezioni obbligatorie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, per un totale di 18 crediti. Al termine del semestre arrivano dunque gli esami, che consistono in prove di 45 minuti con 31 quesiti ciascuna (15 a risposta multipla e 16 a completamento). L’ordine delle prove sarà: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica, Biologia.

Gli studenti potranno sostenere soltanto gli esami per i quali si sono iscritti entro il 15 novembre tramite la piattaforma Esse3. Non sarà possibile lasciare la struttura fino al termine di tutte le prove, anche per chi è iscritto solo ad alcune di esse.

Per facilitare la partecipazione, l’Ateneo mette a disposizione navette gratuite con partenze tra le 7.15 e le 8.15 dal centro città (stazione bus Pilotta-Toschi) e ritorno al termine degli esami. Il servizio è riservato esclusivamente agli studenti per motivi assicurativi.

Il secondo appello del semestre filtro è previsto per il 10 dicembre. Tutti i dettagli e i contatti sono disponibili sul sito dell’Università di Parma, nella pagina dedicata al semestre filtro.

Leggi anche:

Colletta Alimentare 2025: Parma dona oltre 100 tonnellate di cibo

Parma, deve scontare quasi 4 anni: 19enne portato in carcere

Architettura, “The Grey Catalogue” di Barbara Rossi al Cubo di via Spezia

La Polizia di Parma piange Michele Rizzo, scomparso a 44 anni

Sicurezza, Cavandoli (Lega): “A Parma un potenziamento senza precedenti”

Il Medioevo di Parma rivive nel segno del toro: in Consiglio comunale la presentazione del volume di Pietro Silanos

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

PrivacyCookies