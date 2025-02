Seminario a Basilicanova: “Il fundraising per il Terzo settore”

Come progettare e comunicare in modo efficace una raccolta fondi, trasformando il semplice “chiedere” in un’occasione per stringere legami tra chi dona e chi riceve. Questi gli obiettivi del seminario gratuito “Relazioni che crescono: il fundraising come opportunità”, che si svolgerà giovedì 20 febbraio 2025 alle 18 in Sala Amoretti a Basilicanova di Montechiarugolo e che sarà tenuto da Cecile Derny dell’Area fundraising e consulenza alle associazioni di CSV Emilia.

L’incontro formativo, organizzato da CSV Emilia e Pedemontana Sociale, vuole essere un’opportunità dedicata agli Enti di Terzo settore per trasformare una raccolta fondi in uno scambio reciproco tra chi dona e chi riceve, attraverso la costruzione di legami autentici e reciprocamente benefici.

Spesso nel mondo del volontariato, e più in generale del Terzo settore, il “chiedere” genera timori e insicurezze: il seminario punta a illustrare come superarli, trasformando il fundraising in un in mezzo per creare relazioni fondate sulla fiducia, sulla trasparenza e sul legame con la comunità, affinché i sostenitori si sentano parte di un progetto comune per la risoluzione di un problema sociale.

Il seminario tratterà, in particolare, tre temi: “Il significato della reciprocità nel fundraising”, “Dare valore al dono” e “Pianificare e comunicare il fundraising”. Per partecipare occorre prenotarsi online compilando l’apposito modulo sul sito www.csvemilia.it, al seguente link: https://www.csvemilia.it/corso/relazioni-che-crescono-il-fundraising-come-opportunita-basilicanova/