Seminario a Varsavia presso la Reggia di Wilanow

La Reggia di Colorno ha partecipato nei giorni scorsi al seminario organizzato a Varsavia presso la Reggia di Wilanow , sul tema: “Come affrontare la sostenibilità nelle gestioni museali delle regge”, nell’ambito delle iniziative promosse dal network europeo European Royal Residences, associazione coordinata dalla Reggia di Versailles, di cui fanno parte le più importanti regge europee e alla quale dal luglio scorso è entrata a far parte anche la Reggia di Colorno grazie al pieno appoggio dell’Assessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna Mauro Felicori, alla volontà del Presidente della Provincia Andrea Massari, oltre che al sostegno del Comune di Colorno, del Comune di Parma, del Museo della Pilotta, dell’Università di Parma, della Fondazione Cariparma e della Fondazione Banca Monte.

L’occasione ha consentito un confronto su temi specifici, in particolare la biodiversità all’interno dei parchi, la sostenibilità degli interventi infrastrutturali legati o collegati alle regge, la pressione urbana che circonda le regge o ne altera le zone di rispetto, i progetti educativi che le regge possono sviluppare, sempre in un’ottica ecologica e sostenibile.

La Reggia di Colorno, rappresentata da Michela Canova dell’Ufficio gestione amministrativa e valorizzazione strategica del patrimonio della Provincia di Parma, delegata a referente per i rapporti con l’European Royal Residences, ha illustrato: le peculiarità del Parco della Reggia di Colorno; il progetto di una pista ciclabile commissionato dalla Provincia di Parma lungo il torrente Parma che colleghi il Parco Ducale di Parma al Parco Ducale della Reggia di Colorno; la necessità di riqualificare gli spazi dell’ex ospedale psichiatrico; i progetti educativi legati alla recente inaugurazione degli spazi al piano terra della Reggia “Un progetto per la scuola” per la promozione del concetto di scuola “diffusa”sul territorio.

Scopo del confronto è stata la valutazione delle buone pratiche e la sintesi dei bisogni per richieste di finanziamenti europei.

Prossimo appuntamento della Reggia di Colorno con l’European Royal Residences sarà a giugno a Milano a Palazzo Reale, dove avrà luogo l’assemblea annuale degli iscritti .