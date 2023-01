Seminario alla Comunità Betania: “La promozione del Benessere”

Lunedì 16 gennaio, dalle ore 9, nella sala convegni della Comunità Betania, si terrà il seminario “La promozione del Benessere: la prevenzione del disagio e dei comportamenti a rischio in una comunità educante”, con il patrocinio del Comune di Parma – Settore Giovani, AUSL, Università di Parma, ONU e EMCDDA (Osservatorio dipendenze Unione Europea).

Il seminario vuole rendere partecipe la cittadinanza di quello che la “scienza della prevenzione” ha insegnato in decenni di applicazioni e di studio. I comportamenti devianti (bullismo, dipendenze da sostanze e comportamentali, ritiro sociale, solo per citare alcuni esempi) sono frutto di disagio e condotte rischiose che iniziano di solito in adolescenza e la cui prevenzione passa dall’agire sul benessere individuale e famigliare.

Fra i relatori interverranno: la Coordinatrice scientifica del progetto di prevenzione europeo, la Responsabile dell’osservatorio dipendenze dell’Unione Europea e la Responsabile della prevenzione in ONU.