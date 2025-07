Seminario “Progetto di Vita”: confronto per un welfare inclusivo

Il Comune di Parma e il Consorzio Solidarietà Sociale, con il sostegno della Fondazione Cariparma e il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, promuovono un momento di riflessione e confronto strategico sul futuro del welfare territoriale attraverso un seminario dal titolo “Progetto di Vita: tra norma, realtà e visione. Dialoghi per un welfare possibile”, in programma lunedì 14 luglio 2025, alle ore 14, al Centro Formazione della Fattoria di Vigheffio.



L’iniziativa nasce all’interno di un percorso condiviso tra enti pubblici, Terzo Settore, operatori professionali, famiglie e realtà accademiche, con l’obiettivo di mettere in dialogo la cornice normativa introdotta dalla recente legge delega sulla disabilità con le esperienze, le prassi e le progettualità già attive sul territorio. Il seminario si propone di interrogare e approfondire il concetto di “Progetto di Vita”, tema centrale nella ridefinizione dei sistemi di supporto alla persona, favorendo un confronto tra visione istituzionale, innovazione normativa e concretezza operativa.



Il seminario è rivolto a educatori, operatori pubblici e del privato sociale, professionisti sanitari e socio-sanitari, dirigenti scolastici, associazioni e familiari. L’evento è gratuito, a numero chiuso (massimo 100 partecipanti); è richiesta l’iscrizione entro il 10 luglio tramite il modulo online disponibile a questo link. È possibile richiedere, in fase di iscrizione, i crediti OASER.



Per ulteriori informazioni: e-mail carboni.elga@cssparma.it – telefono 0521.993350.



Programma



Il seminario sarà aperto da Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma, Benedetta Squarcia, Dirigente del Settore Sociale, e Matteo Ghillani del Consorzio Solidarietà Sociale. La gestione dei lavori è affidata al sociologo Paolo Pezzana, consulente ed esperto in organizzazione generativa dei sistemi di welfare che guiderà la riflessione lungo l’intero pomeriggio.



A seguire la relazione di Roberto Franchini, educatore, pedagogista e docente all’Università Cattolica di Brescia, attualmente membro della task force ministeriale per la sperimentazione del Progetto di Vita, che offrirà un approfondimento teorico e operativo sul tema della valutazione dei bisogni e della co-progettazione dei sostegni, con uno sguardo alle dinamiche nazionali in corso.



Il programma proseguirà con una sessione dedicata alle esperienze locali, in cui interverranno dirigenti, professioniste, professionisti, operatori e operatrici dei servizi del Comune di Parma, dell’AUSL e del Terzo Settore, testimoniando i processi di cambiamento in atto e le metodologie adottate per accompagnarli. Saranno presenti, tra gli altri, Patrizia Vaccari, Patrizia Ceroni, Sara Bianco e Andrea Merighi.



Il contributo di Elena Saccenti, Vicepresidente della Fondazione Cariparma, restituirà il ruolo strategico della Fondazione nel sostenere e promuovere le trasformazioni del sistema di welfare locale.



La conclusione del seminario sarà affidata nuovamente a Paolo Pezzana, che proporrà una riflessione sul dialogo possibile tra sistema normativo e cultura dei diritti, esperienze territoriali e visioni future.